Сотні машин з вірменами залишають Карабах через екскалацію конфлікту між Азербайджаном і Вірменією

Користувачі мережі активно постять відео з великими колонами біженців, які тікають від війни і бойових дій в Нагірному Карабасі.

На відповідних відео можна помітити багатокілометрову чергу з легкових авто, які прямують у бік Вірменії та застрягають на кордоні. Один з очевидців опублікував відповідне відео в мережі Twitter (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).



Примітно, що користувачі соціальних мереж під цим відео висловили думку, що аналогічні картини можна буде спостерігати на виїзді з Донецька і окупованого Криму, коли росіяни будуть змушені покинути захоплені українські території.

"Дивно, на Росії вони прям натовпами рвуться воювати за Карабах, а ці чомусь біжать", "з Криму, і Донбасу поїздами відправляємо", "Окупанти не стали чекати коли їх поженуть голими?", "Так щури з Криму нашого будуть тікати", "нехай кричать караул і падають в ноги своїм господарям росіянам", " як понаїхали, так зараз і їдуть караваном. Яка іронія... Так само буде і зі сходом України і з Кримом".

Колона беженцев армян из Карабаха pic.twitter.com/mEdVLTcoVP — СОБАКА УКРОП (@boris0630) September 30, 2020

Також раніше повідомлялося, що у Міноборони Азербайджану повідомили про знищення декількох танків "Т-72" в Нагірному Карабасі, опублікувавши відео на підтвердження.

Для цього використовувалися дрони-камікадзе Sky Striker, куплені Азербайджаном у Ізраїлю.

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