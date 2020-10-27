Російські пропагандисти закликають надати допомогу Вірменії в Нагірному Карабасі

Зокрема, вони закликають Кремль терміново перекинути російський спецназ через грузинську територію в Нагірний Карабах, не питаючи офіційного дозволу у Грузії або будь-якої іншої країни.

Таку заяву озвучив військовий кореспондент каналу "Росія-1" Олександр Сладков, передає Діалог.

За його словами російському спецназу потрібно діяти напролом в інтересах Кремля і перекидати військові підрозділи в будь-яку точку світу.



Пропагандист запропонував Росії єдиний спосіб, щоб допомогти Вірменії - направити через чужі території російську техніку. Він заявив, що винищувачі Росії повинні прилетіти куди їм треба і не звертати уваги на проблеми перетину простору чужих територій.

"Це польоти, організовані ПОВІДОМНИМ характером, коли повідомляють, мовляв, спецназ летить, не смикайтеся, а не дозвільним, щоб десантурі хтось кудись дозволяв летіти",- заявив він.

При цьому він пригрозив іншим країнам світу, якщо вони не дозволять російський винищувачам летіти над їх територією.

"Якщо повідомні польоти неможливі, тоді ми ставимо під сумнів саму тезу російського військово-політичного керівництва, що "наші десантники можуть опинитися в будь-якій точці планети Земля, в будь-який час, якщо це знадобиться Кремлю", - резюмував нахабний пропагандист Кремля. Можливо Рося вже це робіть.

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