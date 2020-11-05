Вона на шість відсотків обійшла найближчу конкурентку

Вікторія Спартц – перша українка, яка стане конгресвумен Палати представників США від 5 округу штату Індіана

Уродженка України зробила блискучу політичну кар'єру за океаном, передає видання Uapost.us.

На минулих виборах сенатор Конгресу штату Індіана від міста Ноблесвілль, округ Гамільтон, Спартц балотувалася від Республіканської партії. Вона на шість відсотків випередила свою найближчу конкурентку, представницю Демократичної партії Крістіну Хейл, отримавши 187 тисяч голосів виборців при підрахунку 89% бюлетенів.

Вікторія Спартц народилася 1 жовтня 1978 року в місті Носівка Чернігівської області. Вона отримала ступінь бакалавра міжнародної економіки та MBA в національному економічному університеті України, а також – ступінь магістра в бухгалтерії Університету Індіани. У 2000 році вона переїхала в США, отримавши там американське громадянство в 2006 році.

У 2017 Вікторія замінила на посаді в Конгресі штату Індіана 72-річного сенатора Люка Кенлі, який пішов на пенсію. Спартц перемогла шістьох інших кандидатів, у тому числі Дена Шмідта, який раніше працював з колишнім губернатором Майком Пенсом, а також Меган Уайлз, президента ради міста Ноблсвіль, чию кандидатуру підтримував сам Кенлі.

Разом з чоловіком Джейсоном Вікторія виховує двох дочок.

На своїй сторінці у Фейсбуці вона вже опублікувала пост з вдячністю всім, хто підтримав її на виборах.

"Ми зробили це! Ми виграли 5-й район Конгресу Індіана, і я б ніколи не змогла цього зробити без вас! Для мене велика честь прийняти довіру, яку надали мені люди 5-го округу Індіани. Хочу подякувати моєму чоловікові Джейсону, моїм дочкам, моїй родині, моїм друзям і всім, хто підтримав нашу кампанію і проголосував за мене», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, новий курс долара після виборів у США: українців вразили прогнозом, "цей результат вже в ціні..."

Як повідомляла Politeka, доля Путіна опинилася в руках американців, крах режиму не за горами: "Все вирішиться..."

Також Politeka повідомляла, що у США заговорили про нищівний удар по економіці РФ, країна на межі ізоляції.