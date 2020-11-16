Співзасновник компанії BioNTech, в якій розробили вакцину від китайського вірусу, професор Угур Сахін заявив про те, що пандемія повинна піти на спад до літа наступного року

Як інформує Politeka з посиланням на ВВС, професор вважає, що вакцина дозволить різко скоротити поширення захворювання по всьому світу.

"Я абсолютно впевнений, що вакцина дозволить знизити передачу вірусу від однієї людини іншій, можливо, не на 90%, а на 50%. Навіть це може призвести до різкого скорочення поширення пандемії", – сказав він.

Сахін вважає, що при сприятливому розвитку подій вакцинація почнеться вже в кінці 2020 року, відчутно впливати на пандемію почне надавати до квітня наступного року, після поставок по всьому світу більше 300 мільйонів доз вакцини.

"Влітку рівень інфікування знизиться. Абсолютно важливо те, щоб ми отримали високий рівень вакцинації до осені/зими наступного року", – резюмував Сахін, припустивши, що саме в цей час планета повернеться до нормального життя.

Раніше ми повідомляли, що вакцина-кандидат від COVID-19 показала більш ніж 90% ефективності. Зокрема, американська компанія Pfizer і її німецький партнер BioNTech заявили про завершення третьої стадії клінічних випробувань вакцини від коронавірусу, яка нібито показала ефективність в 90% випадках.

Також повідомлялося, що прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков похвалився успіхами РФ у боротьбі з китайським вірусом. За його словами, система охорони Здоров'я Росії виявилася більш ефективною в умовах масового зараження громадян, ніж американська.

"Вона зовсім інша, вона докорінно відрізняється від американської системи охорони здоров'я, і, бачите, вийшло, що при масовому інфікуванні населення наша система охорони здоров'я кращим чином може забезпечувати людей захистом", – заявив він, пояснюючи, чому в Росії смертність нижче, ніж у США.

Нагадаємо, Ізраїльський інфекціоніст про російську "вакцину" від китайського вірусу.

Як повідомляє Politeka, росіян налякала вітчизняна вакцинація від вірусу.

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