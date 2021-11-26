Зірка рок-н-ролу, знаменитий німецький музикант Гаральд Вальтер Шубрінг, який виступав під сценічним псевдонімом Тед Герольд, загинув в результаті пожежі в квартирі у віці 79 років.

Він загинув у суботу ввечері в результаті пожежі в квартирі в Дортмунді. Його 48-річна дружина Мануела також загинула у вогні, пише MDR.DE.

Герольд народився в Берліні в 1942 році. Трудову діяльність розпочав школярем. У своїх піснях він орієнтувався на світових зірках Бадді Холлі, Білла Хейлі і, звичайно ж, «Короля рок-н-ролу» Елвіса Преслі.

У 1958 році батько хлопчика влаштував його в звукозаписну компанію. Випущена його перша платівка» Ich need kein Ring " - без його відома під ім'ям Тед Херольд. Потім з'явилися такі хіти, як "тільки найперша любов така прекрасна», «Hula Rock» або його найбільший успіх "Moonlight" забезпечили йому перші місця в чартах.

Але через кілька років в кар'єрі стався перелом. "Рок-н-рол був практично мертвий в 1961 році», - згадував Герольд в 2012 році, коли йому виповнилося 70 років. Людям хотілося чогось нового. Твіст був у моді. Потім були Бітлз і Роллінг Стоунз. В кінці 60-х німецькі рок-н-роли стали набагато тихіше.

Пізніше Удо Лінденберг заново відкрив Герольда, послідували нові пісні і контракти. Всі його попередні хіти були випущені на компакт-дисках. Герольд давав концерти і був популярним гостем на урочистих заходах або в телепрограмах. У 2016 році він попрощався зі сценою.

На додаток до своєї музичної кар'єри Герольд також почав навчання на інженера-електрика.

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