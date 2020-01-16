Вчені з Інституту Бартса і Лондонської школи медицини з'ясували, який вид спорту допомагає відновити судини і скоротити ризики виникнення інсульту.

В результаті дослідження з'ясувалося, що підготовка до марафонів дуже позитивно впливає на організм людини. Дослідження проводили на людях, які готувалися до Лондонського марафону – одного з найпрестижніших масових забігів у світі.

Так як забіг пройде у квітні, британці почали активно до нього готуватися. Учені в процесі досліджень з'ясували, що всього за півроку підготовки – регулярного бігу - артерії людей змогли частково повернути властивості еластичності. А це, як відомо, знижує ризик розвитку серцево-судинних захворювань і ймовірність виникнення інсультів.

Медики відзначають, що ефект бігу порівнюється з застосуванням препаратів. Тільки за біг не потрібно платити. Показово, що у бігунів помітно знизився артеріальний тиск. Цікаво, що найкращі результати і найбільший прогрес виявився у тих, хто тільки почав займатися бігом і був найменше підготовлений до марафону.

Зазначимо, що це не перше дослідження, яке підтверджує, що біг дуже корисний. По-перше, він здатний зменшити рівень стресу і допомагає подолати тривожність. По-друге, біг здатний поліпшувати настрій, оскільки в процесі занять виділяються ендорфіни і ендоканабіноїди. По-третє, біг робить нервові клітини мозку більш живучими, в результаті чого людина зберігає ясний розум до старості. В цілому бігуни старіють значно повільніше за своїх однолітків. І фізичне самопочуття в зрілому віці у них краще.

Нагадаємо, що Комаровський дав десять порад, як перемогти варикоз.

Як повідомляла Politeka, є шість порад, як перемогти психологічний голод.

Також Politeka писала, що Комаровський розповів, як уберегтися від смертельної небезпеки.