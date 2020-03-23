Настав час для жаданих "кубиків"

Вільний час на карантині можна провести з користю. А саме зайнятися своїм здоров'ям і фігурою - що, погодьтеся, багато хто постійно відкладає на потім

Як передає Politeka.net, на YouTube-каналі Khomytskyi Pro пропонується 8 вправ для зміцнення преса (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця).

Вправа 1

Укладаємо ноги під кутом 90 градусів на поверхню стільця або дивана. Виконуємо підконтрольні відносно повільні скручування з дотиком середньої частини гомілки. Кожне скручування виконуємо на видиху повітря з живота. Підходів - 3, повторень - 15.

Вправа 2

Руки навхрест, підборіддя притиснуте, ноги фіксуємо мінімально. Працюємо в середній амплітуді, до кінця не лягаємо і не встаємо. Підходів - 3, повторень - 15.

Вправа 3

Підборіддя притиснуте, руки під сідницями, спину округляємо, плечі трохи піднімаємо перед собою, ноги піднімаємо на видиху. Підходів - 3, повторень - 15.

Вправа 4

Ноги не рухаються, руки утримуємо над головою, лікті строго в сторони. Піднімаємо корпус у вихідне положення на видиху, а опускаючись акцентуємо увагу на розтягуванні косих м'язів живота. Підходів - 3, повторень - 12 на кожну сторону.

Вправа 5

Стоячи в планці на ліктях, виконуємо почерговий дотик стегнами. Підходів - 3, повторень - 10 торкань кожною стороною.

Вправа 6

Скручування з хлопокм за стегнами, акцент на видиху в момент скручування. Підходів - 3, повторень - 13-15.

Вправа 7

Короткі скручування. Ноги зігнуті в колінах, при цьому максимально розслаблені. Виконуємо короткі скручування, видихаємо у момент підняття корпусу. Підходів - 3, повторень - 15.

Вправа 8

У положенні планка на ліктях піднімаємо таз назад-вгору, при цьому не опускаємося нижче паралельної лінії підлоги. Підходів - 3, повторень - 15.

Раніше ми розповідали, що малорухливий спосіб життя (наприклад, робота в офісі) призводить до плачевних результатів. Американські медики підказали, як цього уникнути.

Лікарі переконані, що регулярні вправи, хоча б 2,5 години на тиждень, зменшують ризик захворювання на рак.

Навіть парковка машини трохи далі від роботи або підйом пішки по сходах додаються до загального часу вправ.

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