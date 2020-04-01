Турбувати лікарів потрібно тільки в одному випадку!

Доктор Комаровський розповів українцям, у якому випадку слід звертатися до психіатрів під час карантину

Як повідомляє Politeka, про це він розповів у своєму новому відеозверненні.

«Італійські психіатри розповідають, що вони не встигають реагувати на всі дзвінки і звертають вашу увагу на те, що в період самоізоляції, сидячи на карантині, абсолютно нормально розмовляти з телевізором, зі стінами, стелею, з люстрою. Але турбувати медика потрібно тільки тоді, коли стіни/люстра починають вам відповідати», - зазначив він.

Якщо ж цього не відбувається, стверджує Комаровський, хвилюватися не потрібно.

«Жити нормальним життям», - підкреслив він.

До цього ми писали, що доктор Комаровський підняв важливе питання про виховання дітей і розповів, як навчити дитину поваги.

Популярний педіатр Євген Комаровський на своїй сторінці в Instagram підняв тему виховання дітей.

Він акцентував увагу на тому, що все починається з сім'ї і дав шість основних порад: як навчити дитину поваги.

За його словами дитині необхідно пояснювати, що робити і як себе вести, якщо йому здається, що його бажання і потреби не виконуються.

Крім того, він наполягає, що варто вести себе спокійно, не потрібно реагувати бурхливо на удавану зневажливу поведінку, адже дитина може не знати, що таке шанобливе поводження.

Нагадаємо, доктор Комаровський розповів, як підвищити імунітет: про це повинен знати кожен.

Як повідомляла Politeka, Комаровський розповів українцям, коли закінчиться болісний карантин: "жити по-людськи зможемо...".

Також Politeka писала, що Комаровський попередив українців про наслідки епідемії: "Рятувати буде нікому, якщо...".