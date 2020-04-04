Доктор Євген Комаровський розповів про регідратаційної терапії для дитини і про те, як правильно її потрібно проводити



Як передає Politeka.net, відповідний запис він розмістив на своїй сторінці в Instagram.



Як відомо, пероральна регідратація — заповнення втрат рідини за допомогою пиття.

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"Засоби для пероральної регідратації — це ліки (як правило, порошки), до складу яких входять необхідні організму натрій, калій, хлор та інші речовини в спеціально підібраних пропорціях і концентраціях. Перед вживанням порошок розчиняється в певній кількості води виходить розчин, який дитина п'є (яким дитину напувають)", - повідомив лікар.



Крім того, він прикріпив найпростіший рецепт, як зробити регідратаційний розчин в домашніх умовах.

Для цього на літр чистої кип'яченої води необхідні 1 чайна ложка кухонної солі, 2 столові ложки цукру 1 чайна ложка харчової соди.

Як відомо, регідратаційна терапія призначається при захворюваннях, пов'язаних з активною втратою організмом рідини. Наприклад, при лихоманці, коли пацієнт сильно потіє, при діареї і т. д.

Раніше доктор Комаровський розповів секрети підняття імунітету у дітей.

Фахівець запевнив, що корекція імунітету можлива тільки при дотриманні і кореляції таких параметрів, як: перебування на свіжому повітрі, фізичні навантаження, ненасильницьке годування, провітрювання кімнати і своєчасне спорожнення кишківника.

Також дітям варто обмежити спілкування з хворими, а батькам — правильно надавати допомогу при вірусних інфекціях.

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