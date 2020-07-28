Ця мазь є справжньою знахідкою - результат дивує

Спершу гляньте на захворювання, які здатна вилікувати цю мазь:

Гнійні отити. Зробіть із вати джгутик, які потрібно вмочити в приготовлену мазь, а потім помістити його у хворе вухо. Також цією маззю потрібно змастити і зону заді вуха. Джгутик у вусі потрібно змінювати за необхідністю. Такий засіб лікую запалення та виводить гній з вух.

Зробіть із вати джгутик, які потрібно вмочити в приготовлену мазь, а потім помістити його у хворе вухо. Також цією маззю потрібно змастити і зону заді вуха. Джгутик у вусі потрібно змінювати за необхідністю. Такий засіб лікую запалення та виводить гній з вух. Гайморит. Щоб вилікувати запалення гайморових пазух, потрібно розтопити мазь та закапувати неї в ніс за допомогою піпетки. Також можна використовувати ватні джгутики, замочені в мазі.

Щоб вилікувати запалення гайморових пазух, потрібно розтопити мазь та закапувати неї в ніс за допомогою піпетки. Також можна використовувати ватні джгутики, замочені в мазі. Нариви в горлі, ангіна. Ватні палички змочити в мазі та змащувати ним горло двічі за вечір.

Ватні палички змочити в мазі та змащувати ним горло двічі за вечір. Закрепи. Приймати по 0,5 ч. л. тричі на день тричі на день.

Приймати по 0,5 ч. л. тричі на день тричі на день. Опіки, запалення шкіри з набряками, зубний біль, чиряки, біль в колінах. Потрібно змащувати уражені ділянки маззю та залишати на ніч.

Інгредієнти:

Оливкова олія 1 л (можна використовувати кукурудзяну)

Віск бджолиний жовтого кольору 200 г;

Жовтки круто зварених яєць 4 шт.

Приготування:

Зваріть в круто яйця і відокремте жовтки. Використовувати потрібно тільки домашні яйця. Потім розімніть їх виделкою і розділіть на три частини.

Рослинне масло підігріти в емальованому посуді і додати віск. На повільному вогні розтопити віск. Коли масло почне закипати, додати до суміші першу порцію жовтків. З цього моменту потрібно завжди помішувати. Коли утворюється піна, зніміть з вогню і додайте другу частину жовтків. Знову поставте на вогонь. Коли почне закипати, знову все повторити і додати третю частину жовтків.

Відставте миску, нехай мазь заспокоїться трохи, і процідити. Ось диво-мазь і готова. Перелити в зручну посудину. Зберігати в холодильнику можна протягом 10 місяців.

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