Ця мазь є справжньою знахідкою - результат дивує
Російська Кардашьян в дірявому купальнику стиснула «булочки» прямо перед камерою: «Дуже соковита»
Пристрасна Кароль на пляжі помірялася формами з розкішною мамою Дана Балана: "Гарячіше, ніж Тіна"
Схудла Тодоренко блиснула "підсмаженими булочками" в модному купальнику: "Який пейзаж..."
Українцям загрожують великі штрафи через податки, з кого здеруть гроші: "Якщо площа квартири..."
Спершу гляньте на захворювання, які здатна вилікувати цю мазь:
- Гнійні отити. Зробіть із вати джгутик, які потрібно вмочити в приготовлену мазь, а потім помістити його у хворе вухо. Також цією маззю потрібно змастити і зону заді вуха. Джгутик у вусі потрібно змінювати за необхідністю. Такий засіб лікую запалення та виводить гній з вух.
- Гайморит. Щоб вилікувати запалення гайморових пазух, потрібно розтопити мазь та закапувати неї в ніс за допомогою піпетки. Також можна використовувати ватні джгутики, замочені в мазі.
- Нариви в горлі, ангіна. Ватні палички змочити в мазі та змащувати ним горло двічі за вечір.
- Закрепи. Приймати по 0,5 ч. л. тричі на день тричі на день.
- Опіки, запалення шкіри з набряками, зубний біль, чиряки, біль в колінах. Потрібно змащувати уражені ділянки маззю та залишати на ніч.
Інгредієнти:
- Оливкова олія 1 л (можна використовувати кукурудзяну)
- Віск бджолиний жовтого кольору 200 г;
- Жовтки круто зварених яєць 4 шт.
Приготування:
Зваріть в круто яйця і відокремте жовтки. Використовувати потрібно тільки домашні яйця. Потім розімніть їх виделкою і розділіть на три частини.
Рослинне масло підігріти в емальованому посуді і додати віск. На повільному вогні розтопити віск. Коли масло почне закипати, додати до суміші першу порцію жовтків. З цього моменту потрібно завжди помішувати. Коли утворюється піна, зніміть з вогню і додайте другу частину жовтків. Знову поставте на вогонь. Коли почне закипати, знову все повторити і додати третю частину жовтків.
Відставте миску, нехай мазь заспокоїться трохи, і процідити. Ось диво-мазь і готова. Перелити в зручну посудину. Зберігати в холодильнику можна протягом 10 місяців.
Раніше ми писали, що під Києвом вперше в 2020 році зафіксували випадок зараження сальмонельозом.
Відомо, що кияни пов'язують факт зараження з недавнім вживанням суші, придбаних "на винос" в одному з місцевих закладів.
Так, жителі Київської області повідомили, що симптоми інфекційної хвороби з'явилися після вживання їжі японської кухні з одного з місцевих закладів. Даний факт поки що не підтверджено, тому назва установи ЗМІ та Госпродпотребслужба не афішують.
В даний час продовжується санітарно-епідеміологічне розслідування з метою з'ясування обставин і кордонів локалізації вогнища захворювання.
Нагадаємо, небезпечний вірус спалахнув під Києвом: 13 сів на карантині, що відбувається.
Також Politeka повідомляла, що Дніпру загрожує нова спалах вірусу: діагноз підтвердили гостей весілля на 150 чоловік.
Раніше Politeka писала, що українку без маски ледь не задушила осатаніла продавчиня: "Схопила за шию і...".