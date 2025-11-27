Политтехнолог Михаил Шейтельман заявил, что, если Уиткофф помогает россиянам обманывать Трампа и никто на это не реагирует, то США уже ничем не отличаются от рф, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Уиткофф виноват в том, что пытается вместе с путиным на пару навязать Украине так называемое перемирие или, как они там хотят это назвать, договор на условиях россиян. Этим занимается Уиткофф и этим занимаются другие члены администрации Трампа, включая его самого. Беда в том на самом деле, что всем все равно», – утверждает Михаил Шейтельман.

Из распечаток разговора Уиткоффа с Ушаковым и Ушакова с Дмитриевым, которые слило агентство Bloomberg, становится понятно, подчеркивает эксперт, что Уиткофф сливает россиянам конфиденциальную информацию, в частности, о времени визита Зеленского, учит их, как обмануть Трампа, чтобы он не дал Украине Tomahawk, и вообще работает на кремль, потому что выдает российский мирный план за американский.

«Любая законность и мораль сведены в ноль при Трампе и не только при Трампе. За последние годы во многих странах и вообще в мире мораль сведена к нулю. Отсутствие наказания агрессора, отсутствие бомбардировок российской армии, когда она захватила Крым. С этого все пошло. Признание, кстати, путина президентом в 2012 году. У них не забрали Олимпиаду в 2014. К ним на чемпионат мира по футболу приехали разные президенты в 2018 году, когда они уже оккупировали Крым и убивали людей на Донбассе. Потом Америка превратилась в россию. Америка сейчас от россии, по-моему, ничем не отличается. Спецпредставитель президента США помогает президенту россии обманывать президента США, и все нормально, у всех все хорошо, всем все по барабану. К сожалению, это новая реальность уже», – комментирует Михаил Шейтельман.

Так что, констатирует он, придется стоять одним против остального мира. Ведь, подчеркивает эксперт, маленький Тайвань стоит против огромного Китая, а против Гитлера стояли какие-то югославские партизаны, и Барселона стояла против режима Франко, кто-то проиграл, кто-то выиграл, но мы, как оказалось, – последние из Могикан, потому что в Америке теперь все за деньги.

Как сообщала Politeka, Шейтельман объяснил, что, если россия хочет сокращение численности ВСУ, то ей придется сократить и свою армию.

Также Politeka писала о том, что Дорошенко посоветовал подходить к процессам управления в стране как к процессам управления в компании.