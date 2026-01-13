Політичний експерт і військовослужбовець Олександр Мусієнко розповів, що на тлі протестів в Ірані можуть втрутитись США, режим аятол впаде, нова влада розірве союз із росією, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

«путін одержимий війною проти України, він готовий пожертвувати Венесуелою і буде жертвувати, ймовірно, Іраном. Максимум, що може зробити путін, – це вивезти Алі Хаменеї з якимись приспішниками з Ірану на тлі хвилі протестів, які охопили цю країну і не припиняються в багатьох містах, зокрема і в столиці Тегерані. І там щось намічається, Державний департамент видав червоний знак попередження, всі західні держави закликають своїх громадян негайно покинути Іран. А Трамп розглядає варіант військового удару. Ну, був би ще військовий удар по путіну… Думаю, це було би справедливо в цій ситуації, яка є. Я вже це говорив», – зазначає Олександр Мусієнко.

США ж, розповідає експерт, хочуть захищати іранських протестувальників від силовиків, тому що поліція там просто лютує, розстрілює людей на вулиці. Звісно, констатує він, успіх протесту і розворот Ірану на зближення із Заходом в інтересах України.

Принаймні, пояснює експерт, це розірве співпрацю з путіним, тому що, за даними Bloomberg, тільки балістичних ракет Іран продав росії на 3 млрд доларів, а тепер ці ракети летять на Київ, Одесу, Дніпро та інші українські міста. За його словами, якщо влада в Ірані зміниться, треба натиснути на США, щоб тепер ці ракети постачались Україні для відплати путінському режиму, це було би справедливо і закономірно.

«Тож Іран може зменшити у перспективі співпрацю з росією, якщо режим паде і не вдасться аятолам домовитися з Трампом зараз, наобіцяти йому чогось, що, зрештою, вони не виконають. Нехай цей режим впаде, тоді буде нормальна влада. І нехай нам поставлять ракети, які ми повернемо по росії. Думаю, це буде правильно», – стверджує Олександр Мусієнко.

