Як зазначає експерт, було би добре, аби це перекладання відповідальності через референдум в Україні відбувалось щороку, наприклад, кожного 1 грудня щодо накопичених проблем, інакше це так і буде зона маніпуляцій для політичних еліт, які просто паразитують на цьому. За його словами, це нагадує анекдот про молодого і старого адвоката: син приходить до батька і каже, що виграв справу, яку батько не міг виграти 20 років, але батько відповідає, що цим син позбавив їх джерела фінансування.

Також, зауважує він, важливо уникнути маніпуляцій щодо такого референдуму, тому виносити питання треба максимально просто – «так» чи «ні» мирному плану Трампа без підсвітки окремих пунктів. Окрім того, додає експерт, під цей референдум має бути забезпечена широка дискусія і противників, і прихильників мирного плану США, і зразу після голосування має бути імплементація, інакше люди будуть відчувати себе обдуреними, а партнери і зокрема Трамп скажуть, що українська влада просто тягнула час.

«Референдум – це критично необхідний інструмент державного управління в Україні. Я зробив би референдум щорічним з якихось питань, які мають накопичуватися. Конституційний суд має переносити частину питань на референдум, вони мають автоматично голосуватися, як у Швейцарії, щоб суспільство постійно брало на себе відповідальність за курс розвитку держави, а не кивало на президентів. Адже, якщо послухати людей на вулиці, то у нас немає хороших президентів. У нас всі президенти були погані. І так буде вічно. Всі депутати будуть погані, всі президенти будуть погані, поки кожен з нас не візьме на себе частинку відповідальності, не буде долучений до державного управління», – пояснює Руслан Бортник.

