Військовий експерт Олег Старіков пояснив, що через безпілотники тепер бронетехніка використовується лише для підвезення особового складу, а наступ більше нагадує партизанський бій.

Про це він розповів на своєму каналі.

За словами експерта, безпілотники справді провели революцію у військовій справі, вони повністю змінили тактику бойових дій і на землі, і в малому повітрі. Тим паче, додає він, систем ППО у малому повітрі взагалі немає, тільки зараз їх почали розробляти.

«Безпілотні системи повністю дискредитували важку бойову техніку і танки. Тобто, виходить, платформа є, але, якщо за старою доктриною її застосовувати, то це 3 хвилини на полі бою. Тобто зараз танки та броньовані машини використовуються, знаєте, для чого? Для підвезення особового складу. Бойова машина за мільйон доларів знищується для того, щоб викинути 10 штурмовиків. Тобто є платформа, а доктрина застосування не відпрацьована. Зараз відпрацьовуватимуть доктрину застосування», – пояснює Олег Старіков.

Крім того, наголошує експерт, застосування безпілотних систем змінило тактику дій піхоти. Тепер, констатує він, жодних батальйонних, бригадних колон, які вишикувалися, зосередилися, завдали удару, пробили оборону супротивника, ввели основні сили, вийшли на оперативний простір і провели оточення супротивника.

«Зараз зовсім інше. Розосередилися, потім групами по 2-3 особи просочилися, засіли, сховалися, чекають, проводять розвідку, виявляють пункти безпілотних систем противника, і після отримання команди відразу ж партизанськими методами, розвідувально-диверсійними методами починають вести бойову дію. Тобто місто насичується противником, після команди вони як партизани виходять зі щілин та починають вести бойові дії. Виходить у місті такий вінегрет», – підсумовує Олег Старіков.

Як повідомляла Politeka, Шейтельман розповів, що насправді можуть везти російські танкери, які затримують США.

Також Politeka писала, що Гаврилечко оцінив, чи є шкода від операції США проти Венесуели для України.