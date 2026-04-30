Політтехнолог Михайло Шейтельман пояснив, що не сам Ізраїль купує українське крадене зерно, а приватний бізнес, тільки ось державні служби і влада це допускають, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

«Міністерство закордонних справ Ізраїлю каже: «Ну, зачекайте, а ви що, до нас? Це ж суто бізнес». Тобто зерно не держава Ізраїль купує. В Ізраїлі економіка ринкова, зерно купує якась приватна компанія. На що Зеленський у відповідь каже: «Ні, зачекайте, ми розуміємо, що бізнес приватний, але таку угоду не провернути без згоди держави». І це теж факт», – зазначає Михайло Шейтельман.

Адже, наголошує він, дозвіл зайти до порту дає не сам порт, а державна служба. А порт Хайфи, розповідає експерт, де розвантажується зерно, належить узагалі не ізраїльтянам, насправді контрольний пакет 70% належить індійській компанії.

«Тобто порт приватний, не державний, і належить індійській компанії. А ми з вами чудово знаємо, що Індія – одна з тих країн, яка не раз була помічена у торгівлі чимось краденим російським, у незаконній торгівлі російською нафтою, купівлі нафти з незаконних танкерів тощо. І ми знаємо, що індуси провертають свої брудні справи через цей порт, але це не виправдовує державу Ізраїль. Держава Ізраїль усе одно це все регулює», – пояснює Михайло Шейтельман.

Якби, міркує експерт, через цей порт почали возити наркотики чи індійських мігрантів, звичайно ж, їх би відразу накрили, приїхала би поліція, і МЗС Ізраїлю не говорило б, що держава тут ні до чого. Проте, констатує він, викрадене зерно держава через цей порт пропускає.

