Эксперт рассказал, как банковские учреждения будут следить за исполнением требований закона о финансовом мониторинге

Как отметил эксперт института GROWFORD Алексей Кущ, банки будут пристально следить за ситуацией, ведь в случае чего, им грозят штрафы в размере миллионов гривен, а также потери лицензии.

Подозрительные платежи тщательно будут отслеживаться. К примеру, если предприниматель регулярно проводил платежи в среднем на 10 тысяч гривен, а неожиданно провел операцию на 2 миллиона - это вызовет вопросы, пишет Апостроф. Сотрудники банка обязательно поинтересуется, для кого и зачем этот платеж предназначен, и, если возникнут серьезные сомнения, транзакция будет заблокирована. А если объяснения устроят, то операция пройдет успешно.

Как напомнил эксперт, сейчас также при оплате через личный кабинет в банке нужно как минимум указать цель платежа, даже если сумма невелика. Кроме того, на телефон приходит сообщение о том, что платеж отправлен в обработку, а также на номер телефона приходит пароль, что тоже, по сути, является верификацией.

Также верификация нужна, когда проводится денежный перевод наличными, сюда входит и оплата товаров, доставленных "Новой почтой", и пополнения карточного счета – чужого или даже своего.

Ранее лимит составлял 15 тысяч гривен, а теперь - 5000.

Желающий схитрить может попробовать перевести несколько раз по 4500 гривен, однако банк может заблокировать транзакцию, как подозрительную. Однако при этом банки не обязаны проводить блокировку в случае перевода последней указанной суммы.

Напомним, что украинцев хотят оставить без налички на карантине.

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