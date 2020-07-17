Обвинения Национального антикоррупционного бюро по так называемому делу «Роттердам+» с экономической и юридической точки зрения надуманы и несостоятельны

Об этом сообщила адвокат со стороны защиты Натальи Дригваль в интервью изданию «Обозреватель».

«Предполагать можно что угодно, но в случае выдвижения официального обвинения необходимо иметь доказательства. Вообще, это дело выглядит как политический заказ и демонстрирует двойные стандарты», — отметила Наталья Дригваль.

Под двойными стандартами адвокат подразумевает отсутствие какой-либо реакции правоохранителей в отношении идентичной формулы «Амстердам+», которая утверждена высшим руководством государства при определении цены на природный газ.

«Аргументы о том, что формулы «Амстердам+» и «Роттердам+» разные, можно принять только в том, что это два разных города, но принцип формул полностью одинаковый. Итак, что нужно делать НАБУ/САП – открывать новое дело против первых лиц государства или закрывать существующее дело? Мне кажется, третьего варианта здесь не дано», — подчеркнула адвокат.

Что касается непосредственно аргументов, которыми оперирует НАБУ и САП, то они, со слов адвоката, либо несостоятельны, либо вовсе противоречивы.

Так, приобщенная САП к делу экспертиза, основана исключительно на предположении детективов НАБУ, что включение затрат на транспортировку в формуле якобы может быть незаконным, и их собственных арифметических расчетах.

«У САП и НАБУ с самого начала не заладилось с экспертизами. Мы помним, что одна из экспертиз, которую выполнял Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз для САП, подтвердила экономическую обоснованность формулы и отсутствие от нее убытков, но САП решила не принимать ее во внимание», - акцентировала внимание адвокат Дригваль.

В то же время сторона защиты, по ее словам, подготовила ряд экспертиз и исследований, как международных, так и украинских специалистов, подтверждающих справедливость и обоснованность использования «формулы» в Украине, а также правомерность включения транспортных расходов в расчет цены угля.

Касательно утверждений НАБУ и САП о существовании некого «сговора», то они, по словам Натальи Дригваль, также противоречат самой логике расследования.

«Если верить в их теорию «сговора», предлагаемую НАБУ, то утверждение формулы не имело никакого смысла. Цена на уголь до формулы устанавливалась согласно субъективному мнению Регулятора без четких правил и привязок к мировым ценам. А ведь без формулы «сговариваться» было бы намного проще, что полностью противоречит «теории» обвинения», — отметила Дригваль в интервью.

По ее словам, нет никаких доказательств «сговора», поскольку вся коммуникация велись с официальных электронных ящиков и телефонов, а содержание этих коммуникаций соответствует официальным и публичным заявлениям участников процесса.

Кроме этого, адвокат отмечает, что из обвинений НАБУ и САП не ясна мотивация обвиняемых и нет доказательства получения неправомерной выгоды.

Напомним, формула «Роттердам+» действовала для расчета стоимости угля для установления прогнозной стоимости электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016-2019 гг. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам-Роттердам-Антверпен для всего угля. Формула была отменена 1 июля 2019 с введением рынка электроэнергии. После этого цена угля и электроэнергии для промышленности выросла.

10 июля по поручению Офиса президента Украины и при посредничестве Министерства энергетики государственная компания «Центрэнерго» заключила контракт на покупку украинского угля по цене импортного паритета, рассчитанной по формуле «Роттердам+»

Правительство Алексея Гончарука ввело, а правительство Дениса Шмыгаля утвердило в меморандуме с МВФ (подписан президентом В. Зеленским) аналогичный подход для определения цены газа для населения - т.н. «Амстердам+». Он также предусматривает включение стоимости доставки газа из Нидерландов - биржа TTF.