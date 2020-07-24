- Игорь Владимирович, какие изменения произошли на рынке недвижимости в связи с карантином? Оказал ли он какое-то влияние на компанию KAN Development, являющуюся безусловным лидером отрасли с почти 20-летней историей?

- Конечно, коронавирус повлиял на весь мир, что уж говорить о Киеве. Но, что касается нашей компании, то только в марте мы ощутили незначительную паузу в продажах. Уже в апреле все начало выравниваться, а в мае мы практически вышли на докоронакризисные обороты. И я заметил, что карантин очень изменил отношение людей к окружающей их среде. Теперь они четко понимают, что не стоит покупать квадратный метр – необходимо смотреть на все в комплексе, на среду, что вас окружает, – об этом мы всегда говорим и именно на этом построены наши концепции. Карантин проявил, можешь ли ты с комфортом выйти на прогулку возле дома, нужен ли тебе общественный транспорт, чтобы добраться до места назначения, есть ли у тебя возможность полноценно отдыхать на природе, соблюдая социальную дистанцию без опасений наткнуться на толпы людей.

Поэтому комплексные проекты застройки, которые внедряет KAN, сегодня стали особенно востребованными: люди поняли, почему это стоит дороже, в чем их ценность. Постоянное пребывание в бетонных джунглях, где ты круглосуточно окружен только стенами – это некомфортно.

В наших проектах нормативное количество жителей на 1 гектар значительно ниже нормы. Мы шли на это сознательно. Наша команда всегда оставляет для людей как можно больше территории для досуга, свободного пространства. Я считаю, что люди должны жить в состоянии комфорта, которое диктует окружающее пространство.

Что касается работы нашей компании, то весь персонал вернулся в офис. Для сотрудников обеспечены все необходимые санитарные условия. Мы много обсуждали с коллегами тему удаленной работы и пришли к выводу, что невозможно онлайн создать атмосферу, которая движет компанию вперед, создавая ежедневный энергетический и интеллектуальный обмен. Люди – существа социальные, им свойственно общаться.

- А как повлиял карантин на поведение и предпочтения людей? У вас есть какие-то интересные наблюдения?

- Вы знаете, то, что сейчас невозможно провести отпуск за границей, очень изменило сознание людей. Они стали особенно четко понимать, что место, где ты живешь, должно быть максимально комфортным. Очень многие пересмотрели свой взгляд на отдых, потому что, оказывается, можно хорошо отдохнуть и в том месте, где живешь. Имея в рамках своего жилого комплекса бассейны, зоны барбекю, просторные тенистые парки, спортивные поля и детские комплексы куда комфортней проводить лето не покидая город. Тем более, в наших ЖК на постоянной основе работают анимационные команды и тренеры, которые занимаются досугом жителей – чем вам не заграничный курорт?!

Я вам больше скажу: в этом году я сам открыл для себя огромное количество преимуществ нашей страны в карантине (смеется). Да и украинский туристический бизнес выиграет в данной ситуации. Вообще, нужно во всех минусах всегда находить плюсы.

- Основные предпочтения при выборе жилья теперь – обустроенная территория, инфраструктура и зеленые зоны?

- Да. Абсолютно все люди задают вопрос, как и где они будут проводить свободное время, в каком пространстве, в каком окружении. Сознание людей меняется, и это хорошо. Например, сегодня никто не рассматривает балконы как системы хранения – каждому хочется иметь на балконе дополнительную зону отдыха, притом они готовы заплатить за больший метраж. Это, кстати, еще один момент, который проявил карантин. Вспомните, как испанцы и итальянцы выходили подышать воздухом на свои крохотные балконы, потому что у них не было такой привилегии – иметь просторную террасу.

- А как вы прокомментируете новые возможности ипотечных кредитов? Приватбанк заявил, что будет предоставлять ипотеку по процентной ставке 10%, а Денис Шмыгаль сказал, что правительство будет стремиться к тому, чтобы ипотечная ставка не превышала 5–7%. Вы считаете, это поможет оживить рынок?

- Какой бы ресурс государство не предоставило банкам, если у банков не будет защиты, они эти деньги людям не отдадут. Здесь важно в том числе стать и на сторону банков, прописать все возможные механизмы ипотечных кредитов так, чтобы защитить их. Например, квартира может оставаться в собственности банка до полной выплаты. А еще лучше – сделать не ипотеку, а финансовый лизинг, когда ты уже пользуешься квартирой, а все платежи идут в счет погашения.

И если банки как основные кредиторы будут защищены законодательно и все условия будут грамотно прописаны и будут выполняться, это однозначно даст толчок к развитию экономики.

У нас вообще большие резервы. Многие говорят – у нас много строят, скоро это перестанет пользоваться спросом. Я вам скажу, что перестанет быть востребованным: некачественное жилье. А качественного жилья у нас на душу населения все-таки не хватает. Потому что из тех 11 000 домов, которые есть в Киеве, я вам скажу откровенно, по сути, 10 000 – это дома, которые мало приспособлены для полноценной комфортной жизни.

- А какие вы можете еще назвать тенденции, которые выявил коронавирус и связанный с ним кризис?

- Основная тенденция и заключается в том, что вторичка будет все время падать в цене, потому что 16-этажные панельки без всякой инфраструктуры вокруг просто обречены, люди все равно будут от них отказываться. Единственное, что их пока останавливает, – это как раз отсутствие кредитования на жилье. А если им предоставить ипотеку, например, на 30 лет, на хороших условиях, конечно, они будут выбирать современные просторные комплексы. Качественные, продуманные квартиры, которые соответствуют современным требованиям жизни. И, конечно, с обширной инфраструктурой, потому что, подчеркну, покупаешь не квадратные метры – покупаешь качество жизни. И об этом мы всегда говорим покупателям.

- А как на кризис отвечает компания KAN? Вы меняете как-то свою стратегию в новых условиях?

- Мы взяли в разработку несколько проектов загородной недвижимости. Потому что считаем, что сейчас это будет особенно актуально: как раз во время карантина запрос на загородную недвижимость увеличился в несколько раз. И мы, как мне кажется, нашли золотую середину в том, чтобы предложить загородное жилье, но в то же время по невысокой цене. Сейчас это важно для людей. Мы создадим коттеджное жилье, сравнимое по стоимости с недвижимостью уровня «комфорт+».

Жизнь за городом, безусловно, дороже, это уже другого уровня затраты, но – как раз к разговору об ипотечных кредитах – будет ипотека! И это поможет решить людям многие вопросы, нужно им помочь. Благодаря этому развивался весь мир.

В то же время, со своей стороны могу сказать, что нужно ввести квалификацию девелоперов. Необходимо брать на себя финансовую ответственность и давать гарантии о завершении проектов, в том числе личные. Я давно открыто говорю о том, что готов давать гарантию за то, что мы достроим те квартиры, что поступили в продажу. У нас есть резервы, мы не занимаемся авантюрами и четко понимаем, где возьмем средства, поэтому обязательств я не боюсь. В любом случае, я уверен, что такие гарантии очень сильно снизили бы те риски, которые сегодня волнуют многих покупателей.

- В одном из ваших интервью вы сказали, что ваша девелоперская мечта – создавать знаковые проекты, «что останутся после меня». Вы уже создали достаточно landmarks, которые меняют облик Киева и трансформируют сознание общественности. Люди, живущие в ваших комплексах, чувствуют себя спокойно и уверенно, я живу рядом с ЖК «ФАЙНА Таун» и замечаю это. Вы стремитесь к этому – изменять людей – или так получается само собой?

- Я верю в позитивную энергетику и в то, что жилье должно быть наполнено ней. Тогда люди начинают больше себя уважать и чувствуют себя в безопасности, создавая атмосферу отсутствия агрессии и добрососедства. Создавая позитивную энергетику территории, позитивную ауру, мы распространяем это и на соседние районы тоже. Более того, дома соседей становятся более ликвидными. Я всегда говорю представителям соседних комплексов, что они должны поддерживать нас, потому что, построив здесь комфортный район с развитой инфраструктурой, стоимость вашего жилья также повысится. Я верю, что, когда меняется пространство вокруг, меняется и качество жизни, и люди становятся другими.

- А какую строительную мечту вы стремитесь реализовать сейчас?

- У меня очень много проектов в работе(улыбается). Есть проект госпиталя, который я очень давно хочу реализовать, но пока у нас нет страховой медицины, это нереально. Это был бы самый современный госпиталь на постсоветском пространстве.

Также есть большое желание построить университет. Но пока остается открытым вопрос, за какие средства содержать его. У нас нет закона, как в Штатах, когда инвесторы, которые предоставляют дотации на развитие образовательных проектов, освобождаются, например, от налогов. А университет требует очень больших средств на развитие и содержание.

И вообще, я мечтаю создавать крутые современные проекты. И, конечно, каждый свой проект я хочу сделать «знаковым», чтобы по нему можно было узнавать Киев, Украину, чтобы они были в архитектурных каталогах, и чтобы приезжающие сюда туристы узнавали их и говорили: да, подобного мы не видели. Мне очень хочется развивать Украину. Это нравится и моей команде, потому что, поверьте, заразить людей идеей делать что-то очень качественно и очень круто, достаточно сложно. Они должны верить в это и гордиться тем, чем занимаются.

Автор: Анастасия Гриневич