У следствия нет оснований для составления обвинений по делу «Роттердам +» из-за отсутствия в действиях подозреваемых состава преступления

Об этом сообщил старший прокурор группы прокуроров САП Виталий Пономаренко.

«Оценив доказательства в совокупности и признав их достаточными для составления обвинительного акта прокурор открывает сам или дает поручения органа следствия об открытии материалов и доступ стороны защиты к этим материалам. А если прокурор не признал таких доказательств достаточными, тогда остается третье - закрыть уголовное производство. Что было мной и выполнено», - сообщил прокурор во время судебного заседания 27 октября.

Он отметил, что САП принял решение о закрытии дела в части подозреваемых, поскольку совокупность собранных следствием материалов не дает оснований четко сделать вывод и утверждать о наличии материального ущерба и убытков, о ее доказанности, как это требует Уголовно-процессуальный кодекс.

«Мною выполнены нормы Уголовно-процессуального кодекса с учетом на те материалы, которые были добыты в ходе досудебного расследования, с учетом фактически истечения сроков досудебного расследования. Принято законное, мотивированное решение, которое изложено в форме постановления, соответствует Уголовно-процессуальному кодексу », - пояснил прокурор Пономаренко свою позицию.

27 августа Высший антикоррупционный суд неожиданно пересмотрел свое решение по делу «Роттердам +» и отменил постановление прокуратуры о закрытии дела за отсутствием состава преступления.

Такое решение суд принял по заявлению Никопольского завода ферросплавов Игоря Коломойского. По утверждению адвокатов, на судью оказывалось беспрецедентное политическое давление со стороны заявителя.

В сентябре этот же суд признал закрытие дела «Роттердам +» полностью законным и обоснованным, изучив собранные за 3,5 года материалы следствия. Тогда суд пришел к выводу, что нет доказательств совершения преступления и причинения вреда от действия формулы.

Напомним, дело «Роттердам +» был закрыт прокуратурой 27 августа 2020 из-за отсутствия состава преступления. Это решение вскоре подтвердил Офис генерального прокурора, а также Высший антикоррупционный суд.