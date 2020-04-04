Президента России Владимира Путина высмеяли в сети за игру на рояле, которую тот устроит в случае падения доллара

Как сообщает Politeka, кадры происходящего опубликовал блогер «Двуглавый Кургинян» в Twitter.

«Тот случай, когда нефть по 10 долларов...» - говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах видно, как Путин играет на камеру. Поверх видео наложено исполнение гимна Украины на рояле. Это спровоцировало бурные комментарии со стороны пользователей.

Тот случай, когда нефть по 10 долларов... pic.twitter.com/iPZ4whHMwf — Двуглавый Кургинян© (@TyndaGood2) April 3, 2020

«Играет совсем не то. Ему нужно лебединое озеро», «прошел на кастингу», «хоккеист он тоже фальшивый», «да он скоро и не так запоет!», - пишут они.

Как сообщалось ранее, в сети разнесли Владимира Путина за очередное нелепое распоряжение. Поводом для появления едких комментариев стало обращение Владимира Путина к россиянам, в котором он продлил "нерабочий режим" до конца апреля.

Российский художник Сергей Елкин не смог обойти стороной этот конфуз и сделал новую карикатуру на Владимира Путина.

На ней можно увидеть разъяренного лидера Кремля, которого взбесила реакция россиян на его обращение.

"И это обращение вам не нравится? Да вам не угодишь!", - говорится в подписи к публикации.

Россияне с юмором отреагировали на новую карикатуру и отметили, что пусть Владимир Путин уже окончательно уходить из Кремля.

"Уходи уже, тогда угодишь", "Эта плешивая... не объявляет карантин потому, что после объявления он обязан компенсировать деньгами каждому человеку на этой территории финансовую помощь!", "Непонятно, за чей счет этот банкет?", "Надо начинать со слов "я устал, я ухожу". Тогда вся страна будет довольна", "Это не обращение, это какое то.....послание", - шутят они в комментариях.

Напомним, Путин взбесил россиян выходкой во время карантина, сеть кипит.

Как сообщала Politeka, Путин оконфузился с новым наказанием для пенсионеров, кадры облетели сеть.

Также Politeka писала, что Путин спустил россиян с горки, новая карикатура порвала сеть.