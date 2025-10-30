Политический эксперт и военнослужащий Александр Мусиенко заявил, что западные медиа во многом ошибаются по поводу российско-украинской войны, и определенные материалы могут быть по заказу кремля, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Начали появляться публикации в западных медиа. Немецкое издание Bild начало писать о том, что эта зима будет очень сложной для Украины. И британский журналист написал статью в The Times, она такая пессимистическая. Материал вышел под названием «Киев не доживет до весны». Спорная ситуация. Такие заголовки были и в 2022 году, и в 2023, и в 2024. Но здесь есть критика, в том числе, и Европы, и Запада», – отмечает Александр Мусиенко.

По словам эксперта, это, конечно, колонка, и неизвестно, заказали ли россияне этот материал, потому что Роджер Бойес критикует и ЕС за то, что они до сих пор не передали Украине замороженные активы рф, из-за чего сейчас у Украины деньги на войну только до конца первого квартала 2026 года. Также, рассказывает он, в статье говорится, что кремль готовится превратить эту зиму в настоящий ад для украинцев, российские войска хотят прорвать пояс крепостей на Востоке, их уже видели в Покровске, а общая цель врага – открыть путь для дальнейшего наступления уже весной.

«Я сомневаюсь, что россияне откроют путь и будут наступать. Это мое мнение. Нет возможности. И журналист скептически оценивает санкции США против «Лукойла» и «Роснефти», что они не изменяют ход войны. Ну, пока не меняют, это факт, здесь следует согласиться. Во-первых, они вступят в силу только 21 ноября. До этого, мы видим, путин не прекращает террор, он пытается захватить всю Донецкую область, по крайней мере Покровск и Мирноград, где продолжаются очень тяжелые бои. Это мишень противника. Но я не очень соглашаюсь, что все так хорошо в россии, что они способны будут прорываться. Нет, не предполагаю я того, что кремль будет прокладывать себе путь дальше по левобережью, как прогнозирует Роджер Бойес», – комментирует Александр Мусиенко.

Однако действительно, констатирует он, можно согласиться с тем, что европейская бюрократия затягивает решение относительно 150 млрд евро российских активов, за которые можно купить американское оружие Украине, но еще есть время, ЕС может принять решение в декабре.

