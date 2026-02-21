Казахстанський публіцист і громадський активіст Арман Шараєв пояснив, що Китай багато інвестує в Казахстан, і це гарантує, що путін не відправить свої війська брати Астану, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у авторській програмі Валерія Савчука «Різні люди».

«Від Китаю, звичайно ж, загроз кратно менше, ніж від росії. Більше того, я думаю, що путін давно напав би на Казахстан, якби не Сі, який йому вже погрожував пальчиком. Пам'ятаєте, коли ми мали січневі події 2022 року? Війська рф за договором ОДКБ зайшли в Казахстан, але пробули тиждень і змушені були терміново ретируватися навіть не на прохання, а на вимогу китайської сторони, я так думаю», – стверджує Арман Шараєв.

За його словами, Китай – Богом даний сусід у цьому випадку. Як розповідає гість програми, 20% казахстанської нафти йде до Китаю, є прямі нафтові та газові труби, китайський бізнес у Казахстані представлений у всіх галузях, тож Пекін інвестує більше, ніж москва.

«Тому на сьогодні Китай є гарантом незалежності та благополучного майбутнього Казахстану. І в цьому плані нам дуже пощастило, що глава нашої держави досконало знає китайську. Він розмовляє із Сі без перекладача, бо ще за радянських часів довго працював у посольстві у Китаї. У цьому плані нам вдається балансувати. Я думаю, що з Китаєм пов'язані більш райдужні перспективи, тому що насправді Китайська Народна Республіка ні на кого у своїй історії не нападала», – пояснює Арман Шараєв.

До того ж, наголошує він, Китай не нав'язує Казахстану китайські школи, не говорить про утиск прав китаємовного населення, не атакує нікого ракетами, тому перманентна загроза – це саме росія.

