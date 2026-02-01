Про це він розповів у своєму блозі.

«Казахстан раптом уперше обурився тим, що російська федерація намагається використати його для обходу санкцій. Причому не хтось обурився, а особисто президент Токаєв», – зазначає Михайло Шейтельман.

За словами Токаєва, розповідає експерт, через один із казахських банків було виведено 14 млрд доларів, і натякнув, що все це було з росії, і взагалі подібних випадків, пов'язаних із шахрайськими фінансовими схемами, не мало.

«А що це раптом Токаєв вирішив виступати відкрито проти росіян? Я гадаю, що йому пригрозили. Ну, не особисто йому, звісно, ​​а Казахстану. Казахстан зараз намагається з Америкою налагодити торгівлю. Казахстан вступив до Ради миру. Казахстан підписав Угоду Авраама. Він і так був у стані прекрасного миру та прекрасних стосунків з Ізраїлем, але окремо вступив до Угоди Авраама. Токаєв їздив до Трампа в рамках C5+1 і там теж підписав багато угод, здається, якісь локомотиви купуватиме у американців тощо. І зараз псувати стосунки з Америкою через якихось росіян, які через казахський банк прогнали 14 млрд доларів…», – пояснює Михайло Шейтельман.

Як наголошує експерт, 14 млрд – це 10% всього воєнного бюджету росії, і вони пройшли через один казахський банк. На його думку, в такому разі ЄС час би придивитися до цього банку напередодні 20 пакету санкцій, адже, якщо його закрити, то можна одним махом накрити 10% військового бюджету рф.

