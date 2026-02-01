Економічний експерт Павло Себастьянович розповів, що нарешті міністр оборони поставив чітку мету, яка веде до перемоги, – 50 тисяч знищених росіян на місяць, і оцінив, чи можна це зробити, повідомляє Politeka.

Про це він розповів на каналі «7 кроків».

За словами гостя програми, вже десь 2 роки слова «перемога» немає у нашому суспільному дискурсі, весь цей час були і формула миру, і 10 пунктів плану перемоги тощо. Однак, підкреслює він, перемога – це знищення армії ворога, іншого шляху немає.

«Мені як людині, яка все життя займається виробництвом, ця задача проста і зрозуміла, тому що є обмежена площина на карті, тобто окупована територія, є дані, скільки там російських солдат, скільки там техніки. І, звичайно, це математика: що потрібно зробити, щоб знищити всіх росіян, які зайшли на нашу територію», – пояснює Павло Себастьянович.

Як підкреслює експерт, робота ЗСУ – виробляти товар, який називається «смерть ворога». На його думку, якби у Криму у 2014 році кожен, хто зайшов на нашу територію, кожен зелений чоловічок був би знищений, то далі історія би розвивалася зовсім інакше, але і зараз не пізно знищувати ворога на своїй землі.

«Зараз це офіційна позиція Міністерства оборони, міністр уже сказав, що у нас є план. Казати про це вголос чи не казати? Я думаю, що потрібно казати, щоб кожен росіянин знав, що він у нас в планах. Якщо хтось захоче заробляти гроші і піти в армію, він повинен знати, що він у наших планах, у нашій розрядці. Будь ласка, приходьте, у нас 50 000 кожного місяця є план на знищення. Це росіяни повинні знати», – підсумовує Павло Себастьянович.

