Об этом пишет сайт УНН .





Скандал вокруг временно отстраненного главы Государственной авиационной службы Украины Александра Бильчука, передавшего сопровождение ремонтной документации стратегических вертолетов типа Ми-8МТ(МТВ) иностранной компании, связанной с РФ, сообщает УНН.

Кабинет Министров в очередной раз продлил сроки служебного расследования относительно временно отстраненного главы Государственной авиационной службы Украины Александра Бильчука. В этот раз комиссию продлили еще на 10 дней – до 10 ноября. При том, что в прошлый раз сроки были продлены с 12 сентября по 30 октября.

Решение Бильчука угрожает нацбезопасности Украины

Скандал о решении временно отстраненного главы Государственной авиационной службы Украины Александра Бильчука вспыхнул в начале августа 2025 года, когда стало известно, что он передал сопровождение ремонтной документации ключевых для ВСУ вертолетов типа Мы-8МТ(МТВ) компании AAL Group Ltd. Это решение было принято, несмотря на то, что в Украине существуют сертифицированные отечественные предприятия, которые с 2014 года успешно осуществляют ремонт этих вертолетов.

Впоследствии выяснилось, что AAL Group Ltd, зарегистрированная в оффшорной юрисдикции ОАЭ, имеет прямые связи с российским ОПК. Как сообщил член комитета ВР по вопросам нацбезопасности Федор Вениславский, конечными бенефициарами AAL Group Ltd является компания "Вертолеты России" из государственного концерна "Ростех".

"Государственная авиационная служба Украины предоставила право на сопровождение ремонтной документации вертолетов типа Мы-8МТ(МТВ) компании AAL Group Ltd. Это решение ставит под угрозу эксплуатацию Мы-8МТ(МТВ) всеми составляющими сектора безопасности и обороны. По моей информации, конечными бенефициарами AAL Group Ltd являются компания "Вертолеты России". паспорта",– Федор Вениславский.

Более того, Транспортное командование Вооруженных сил США USTRANSCOM еще в 2024 году признало AAL Group Ltd непригодной для сотрудничества. А в "Укроборонпроме" сразу призвали пересмотреть это решение, поскольку передача документации создает риски утечки чувствительной информации о состоянии украинской авиационной техники и предприятий, что критически важно для врага в условиях полномасштабной войны.

Временное отстранение Бильчука Кабмином явилось первоочередным действием, однако экспертное сообщество настаивает, что служебной проверки в этом случае недостаточно.

Бывший заместитель генерального прокурора, адвокат Алексей Баганец в эксклюзивном комментарии высказал мнение, что если в действиях Бильчука выявят состав преступления, против него должно быть возбуждено уголовное производство. Юристы также не исключают, что действия чиновника могут содержать признаки государственной измены или шпионажа.

"Временное отстранение – это мера, направленная на то, чтобы лицо не могло использовать служебное положение и воспрепятствовать следствию. Но здесь речь идет об угрозе национальной безопасности, а это требует вмешательства правоохранителей, а не только дисциплинарной комиссии", – подчеркнул эксперт

Финансовые "удачи" Бильчука

Принятие сомнительного решения о передаче сопровождения ремонтной документации вертолетов типа Мы-8МТ(МТВ) компании с ярким "российским следом" вызывает еще больше вопросов на фоне анализа имущественного положения Александра Бильчука. Который в течение 9 лет возглавлял Государственную авиационную службу.

Да, его финансовое состояние демонстрировало стабильный рост, что не всегда можно объяснить его зарплатой. Анализ деклараций Александра Бильчука открывает нетипичную финансовую картину для семьи, где муж – государственный служащий, а жена – преподаватель Киевского профессионального колледжа туризма и гостиничного хозяйства.

Даже на старте его руководства Госавиаслужбой в 2016 году у семьи уже был значительный капитал: более 200 тыс. грн, 83 тыс. долларов и около 5 тыс. евро сбережений. К этому добавлялись две квартиры (29,3 м² и 92,1 м²), гараж (38,5 м²) и два автомобиля – Volkswagen Tiguan 2011 г.в. и Honda Jazz 2010 г.в. По данным открытых источников, рыночная стоимость этих автомобилей к тому времени составила не менее 23 тыс. дол. и 15 тыс. дол. соответственно. Фактически стартовые активы супругов значительно выходили за пределы типичного уровня обеспеченности для их должностей.

В течение последующих лет финансовые потоки подпитывались средней годовой заработной платой Бильчука объемом около 1,27 млн. грн. в год, тогда как его жена Татьяна декларировала в среднем 205 тыс. грн. в год.

Операции с недвижимостью вызывают первые денежные вопросы. В 2018 году продажа меньшей квартиры (29,3 м²) принесла 694 843 грн (примерно 25 тыс. долл.). Однако уже в июне 2020 года была приобретена новая квартира площадью 47,4 м² за 1352628 грн (около 50 тыс. долл.). Выходит, что для покрытия разницы семье пришлось изъять из своих сбережений примерно 25 тыс. дол.

Наиболее заметный финансовый маневр состоялся в 2021 году, когда Бильчук задекларировал передачу наличному сыну на сумму 2 млн грн (около 73 тыс. долл.). Эта значительная сумма должна существенно сократить "финансовую подушку" семьи. Интересно, что в том же году в декларации появилась квартира площадью 65 м² (как объект незавершенного строительства), владельцем которой числился сын, но о которой в последующих декларациях отца за 2022-2024 годы больше не упоминалось.

Не менее "выгодными" оказались и автомобильные сделки. В июне 2019 года Honda Jazz 2010 г.в. была заменена новой Honda HR-V за 756 тыс. грн (примерно 26,4 тыс. долл.). Впоследствии был продан и Volkswagen Tiguan 2011 г.в. за 285 тыс. грн (около 28,6 тыс. долл.).

Однако пик странных транзакций пришелся на 2024 год, когда Александр Бильчук приобрел Infiniti Q50 2019 г.в. всего за 200 тыс. грн (примерно 5 тыс. долл.). Стоит отметить, что, по данным платформы AUTO.RIA, рыночная цена этой модели в то время стартовала от 15-16 тыс. дол. Найти премиальный автомобиль с такой скидкой - удача, которая выпадает далеко не каждому.

Несмотря на значительные расходы, то на новое жилье, то на передачу больших сумм сыну, то на приобретение и продажу ряда автомобилей - логическое сокращение семейных сбережений так и не произошло. Напротив, задекларированные наличные сбережения семьи Бильчуков в долларах и евро за все годы его руководства Госавиаслужбой не только не уменьшились, но и продолжали расти, что является настоящим финансовым феноменом, нуждающимся в детальном объяснении и изучении со стороны НАПК.

Почему расследование по решению Бильчука важно?

Чем дольше тянется проверка решения Бильчука Кабмином, тем больше времени у него и его возможных покровителей для того, чтобы минимизировать последствия, а общество забыло о вопиющем скандале.

Ведь история с передачей Бильчуком сопровождения ремонтной документации стратегических для обороны Украины вертолетов выходит далеко за пределы обычной служебной халатности. Когда речь идет о потенциальных рисках национальной безопасности в военное время, затягивание расследования до 10 ноября выглядит как попытка Кабмина отвлечь внимание общества.

Временное отстранение Александра Бильчука от должности главы Государственной авиационной службы Украины не может стать конечным решением. Общество ожидает прозрачную проверку, четкие ответы и юридическую квалификацию действий Бильчука. Только так можно гарантировать, что государственные интересы и безопасность страны будут стоять выше персоны, чьи финансовые успехи и профессиональные решения вызывают столько вопросов.