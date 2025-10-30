Он напомнил схему, по которой компания Юнайтед Энерджи из орбиты олигарха Игоря Коломойского и Михаила Кипермана в начале войны получила от "Укрэнерго" электроэнергии на 1,4 млрд грн и не рассчиталась за нее. Вместо того, чтобы взыскать сумму задолженности с реальных выгодополучателей схемы, государственная компания начала давить на банк-гарант, а НАБУ этот подход поддержало и с самого начала саботировало расследование против Кудрицкого.