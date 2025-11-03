Финансы на расчетных счетах, открытых на имя скандально известного медиа-магната Виктора Гольдского – арестованы. Об этом со ссылкой на собственные источники пишет UA.News . Публикуем текст без поправок и комментариев. Издание не несет ответственности за информацию, обнародованную другими СМИ.



Гольдский в Украине успешно курирует медиа-бизнес обросшего олигарха Курченко. Сам Сергей бежал в Россию, но дело его медиа-холдинга UMH удачно развивает именно Гольдский вместе с женой, тещей и тестем.

Счета Гольдского заблокировали государственные исполнители из-за игнорирования законов о военном учете.





Игнорирование ТЦК: Штраф, который пришлось взимать принудительно

Как стало известно редакции, Виктор Гольдский, известный по мошенническим схемам завладения жильем малообеспеченных и социально незащищенных жителей столицы, сам испытывает проблемы с Территориальным центром комплектования (ТЦК).





А именно не уплатил штраф за нарушение установленного порядка военного учета, что является прямым нарушением закона в условиях полномасштабной войны.

В этой связи Государственная исполнительная служба открыла исполнительное производство с целью принудительного взыскания неуплаченного штрафа в пользу государства.





Заблокированные активы

Таким образом, в списке возможных правонарушений появился еще один факт: игнорирование правил военного учета.

Напомним, подсанкционный олигарх Сергей Курченко, сбежавший в Россию в 2014 году, продолжает вести бизнес в Украине. Его интересы в медиапространстве защищает Виктор Гольдский — человек, на которого оформлены медиа Comments.UA .

Чтобы дела шли более успешно, Гольдский привлек к делу жену и тестя с тещей.



Недавно редакция UA.NEWS получила новые свидетельства о возможной причастности Виктора Гольдского к схемам с социально уязвимыми гражданами и их недвижимостью. Речь идет о заключении с такими людьми — наркозависимыми, психически больными или пожилыми людьми — договоров дарения или пожизненного содержания, что приводит к переходу их недвижимости в собственность Виктора Гольдского или связанных с ним лиц.