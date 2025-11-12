Михаил Кураченко, одиозный директор туркомпании "Пилот", не просто сбежал из Украины после полномасштабного вторжения, но и с позором "нашел себя" в США прямо в окружении пророссийского бизнеса.

Об этом пишет сайт Акценты. Публикуем текст без правок и комментариев.



Как свидетельствуют данные, этот "бизнесмен" еще до войны обслуживал окупантов, продавая билеты на рейсы в аннексированный Крым, несмотря на обыски и уголовные дела. Теперь, работая во Флориде в компании с российским руководством, Кураченко окончательно показал свою моральную деградацию. Его история — это циничный пример того, как некоторые патриоты променяли совесть на высокие доходы, а теперь их манипуляции и слабость к алкоголю ставят под удар даже их американских покровителей.

Измена закона: схемы авиабилетов в Крым

Михаил Кураченко еще до 2022 показал, на чьей он стороне, цинично игнорируя украинское законодательство и государственные запреты.

В 2018 году правоохранители уже "накрыли" офисы его туркомпании "Пилот" и связанных структур. Расследование выявило вопиющий факт:

Компании Кураченко "продавали билеты на рейсы российских авиакомпаний в оккупированный Крым".

Это было четкое, хоть и скрытое сотрудничество с оккупантами. Пилот и его партнеры получали комиссионные, используя международные системы бронирования и расчетный центр BSP Украина, который обслуживал российских перевозчиков.

По словам источников, обыски и уголовные производства этого "бизнес-таланта" не остановили. А когда запахло настоящим прахом, он выбрал бегство.

Приют во Флориде: в объятиях пророссийского бизнеса

Как только началось полномасштабное вторжение, "патриотические" чувства Кураченко испарились, и он, покинув страну, поселился во Флориде, США. Свою новенькую работу он отыскал в ипотечной компании AD Mortgage.

И тут "талант" Кураченко к сомнительным связям снова сработал безупречно. Как свидетельствует расследование:

AD Mortgage владеет российским руководством. Ее генеральный директор Макс Слюсарчук возглавляет русскоязычную американскую палату в Южной Флориде, а его жена, Светлана Изгашева, родом из Волгограда, занимает руководящий пост.

Выходит, что человек, зарабатывавший на сотрудничестве с РФ в Украине, сознательно попал в среду, активно поддерживающую русскоязычную диаспору и имеющую прямые связи с РФ. Это уже не просто бизнес — это моральный выбор в пользу тех, кто наносит ущерб Украине.

Алкогольные проделки и политическая кичливость

Даже в США Кураченко не смог изменить свой привычный образ жизни:

"По словам знакомых, "умных схем" он сам никогда не придумывал - всегда пользовался поддержкой более хитрых партнеров. Во Флориде он просто продолжил жить по привычному сценарию: алкоголь, бесконечные попытки показаться важнее, чем он есть..."

Его главная "слабость" - это болтливость под влиянием спиртного. В нетрезвом состоянии он охотно хвастается влиятельными знакомствами, заявляя, что "помог пройти в Верховную Раду Артуру Герасимову".

Кроме того, его бизнес был тесно связан с семейными "схемами": через сестру, работающую в государственной системе "Украэроруха", "Пилот" получал выгодные контракты со странами СНГ.

Время ответственности: США не простят

Сегодня круг партнеров Кураченко сужается. Старые знакомые отвернулись после "бесконечных попоек и скандалов". Он отчаянно пытается удержаться во Флориде, но его репутация начинает работать против него.

Главный риск теперь лежит на его американских работодателях:

"В США серьезно относятся к теме санкций и репутации компаний. Любые связи с Россией, а тем более — с людьми, имеющими скандальную историю в Украине, могут закончиться санкциями или потерей партнеров."

В отличие от Украины, где Кураченко удалось избежать наказания, в США люди с репутацией мошенника и алкоголика могут очень быстро стать объектом внимания правоохранительных органов. Его позорное бегство может закончиться громким провалом.