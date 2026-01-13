САП завершила слідство у так званій справі «Золотого мандарина Ойл», матеріали відкрили стороні захисту для ознайомлення.



САП завершила слідство у так званій справі «Золотого мандарина Ойл», матеріали відкрили стороні захисту для ознайомлення. Як передає Укрінформ, про це САП повідомила у Фейсбуці. По цій справі ще у січні 2020 року САП та НАБУ повідомили про підозру шести особам – учасникам злочинної схеми, зокрема колишньої першої заступниці міністра юстиції Наталії Бернацької (Севастьянової), якій ВАКС ще тоді призначив запобіжний захід у вигляді 7 млн грн застави, яку вона сплатила, та зобов’язали з’являтися до правоохоронців за першим викликом, здати паспорти, утриматися від спілкування з іншими фігурантами справи. У 2024 році ВАКС зменшив на 1 млн грн розмір застави, визначеної Наталії Бернацькій. За інформацією слідчих, екс-нардеп Логвинський переховується в Ізраїлі.

За даними НАБУ і САП, Бернацька від 2013 року спілкувалася з Логвинським. Вона листувалася з ним щодо реалізації схеми, надсилала екснардепу пов’язані з нею матеріали.

Слідство вважає, що будучи посадовицею Мін’юсту, Бернацька сприяла тому, аби компанії Логвинського «Золотий Мандарин Ойл» позачергово виплатили кошти за рішенням Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ).

«Прокурор САП прийняв рішення про завершення досудового розслідування у справі щодо заволодіння та легалізації понад 54,179 млн грн з держбюджету. За дорученням прокурора детективи Національного антикорупційного бюро відкрили матеріали справи стороні захисту для ознайомлення», – йдеться у повідомленні.

У межах досудового розслідування встановлено, що народний депутат впродовж 2013–2016 років розробив та реалізував злочинну схему із заволодіння коштами державного бюджету шляхом введення в оману Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) щодо спірних правовідносин між підконтрольним іншим співучасникам підприємством – ТОВ «Золотой Мандарин Ойл» – та ПАТ «Київенерго».

У вересні 2013 року представник – ТОВ «Золотой Мандарин Ойл» за вказівкою підозрюваного надіслав до ЄСПЛ заяву про стягнення з держбюджету 54,179 млн грн через начебто тривале невиконання судового рішення про стягнення заборгованості з «Київенерго».

Однак на час звернення до ЄСПЛ «Київенерго» на 75% належало приватним особам, ТОВ «Золотой Мандарин Ойл» не зверталось до органів державної виконавчої служби, а виконання рішення було розстрочено судом, тому держава не повинна нести відповідальність за невиконання цього судового рішення.

Крім того, ТОВ «Золотой Мандарин Ойл» на той час відступило своє право вимоги до «Київенерго» іншому товариству та отримало за це грошові кошти.

У подальшому колишній народний депутат домовився з керівництвом Міністерства юстиції України – Наталією Бернацькою (Севастьяновою), за сприяння якого Урядовий уповноважений у справах ЄСПЛ підготував декларацію про дружнє врегулювання спору та фактично визнав відповідальність держави за невиконання рішення суду у спорі між двома приватними компаніями.

Оскільки напередодні припинення імунітету ексдепутат залишив територію України, про підозру йому повідомили в порядку ст. ст. 135, 278 Кримінального процесуального кодексу України.

Дії підозрюваних кваліфіковані за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 382, ч. 1 ст. 387 Кримінального кодексу України. Фігуранти, зокрема Бернацька, можуть провести за ґратами як мінімум пять років.

Кілька років тому журналісти проєкту «Слідство.Інфо» розповіли про блискучу кар’єру чиновниці Севостьянової-Бернацької та досліджували не менш блискучу її електронну декларацію. Наприклад, попри низькі доходи у 2014 році Севостьяновій нібито вдалося придбати два люксових позашляховики Лексус RX350 і Порше Cayenne. Каже, що батьки все життя збирали гроші та купили авто для себе. У декларації за 2015 рік екс-чиновниця також задекларувала значні статки. У 2017 році Наталія Севостьянова вийшла заміж за юриста Руслана Бернацького.

ЗМІ також писали, що Наталію Бернацьку також підозрюють у плагіаті дисертації, яку вона нібито захистила у 2018 році, та законності отримання ступеня доктора юридичних наук.