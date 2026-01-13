Після того, як правоохоронні органи Казахстану заблокували рахунки та платежі компанії Marginplus, через яку українці Вадим Гордієвський та його спільники Лариса Івченко та Олена Суворова відмивали нелегальні гроші російських онлайн казино, злочинну діяльність було перенесено до Польщі. Про це повідомляе vlasti.net.

Як повідомляли ЗМІ, за версією слідства, разом з Гордієвським працював його партнер – громадянин України та Ізраїлю Михайло Ковальов (Mykhaylo Kovalov), який має низку фірм у ЄС, зокрема у Польщі, та посвідку на проживання в Іспанії. Через фіктивну варшавську фірму Stablex Solution Sp. z o. o (solvexs.pl) у Польщі він займається незаконними платежами та «обналом» криптовалют. Саме на цю польську фірму після припинення роботи в Казахстані було переведено всі платежі онлайн казино та букмекерів з РФ та Казахстану, зокрема Pin-Up (RedCore) та Parimatch. При цьому значна частина платежів проходить у криптовалюті.

Згідно з фінансовими звітами Stablex Solution, які знаходяться у відкритому доступі, фірма була зареєстрована у 2022 році і всі ці роки за фактом не вела господарську діяльність, що може свідчити про її фіктивність чи приховування доходів.

Ця інформація вже доведена до польських правоохоронних органів.

Як повідомлялося, наприкінці грудня 2025 року Агентство Казахстану з фінансового моніторингу розкрило масштабну схему транскордонних переказів, де гроші проходили через платіжні організації. Кошти маскували під легальні операції та виводили на користь онлайн казино. Обсяг нелегальних операцій перевищує понад $1 млрд.

За інформацією правоохоронців Казахстану, ключовим організатором схеми мікскодингу, в якій були залучені букмекери, онлайн-казино, платіжні організації та співробітники банків, є українець Вадим Іванович Гордієвський (1974 р.н.), який керував цією ОЗУ і для цього використовував місцеву компанію Marginplus. Крім компаній з Казахстану Гордієвський також працював із нелегальними російськими онлайн-казино, допомагаючи їм із незаконними платежами.

Сам Вадим Гордієвський після порушення кримінальних справ за фінансові злочини, шахрайство та оголошення його МВС у розшук спішно залишив Україну за підробленими документами. До фінансових махінацій він займався земельними питаннями у Київській області, де також було порушено кримінальні справи.

Як писали ЗМІ, У 2008 році Гордієвський займав посаду заступника голови Бориспільської РДА та займався земельними питаннями. Мав безпосереднє відношення до Віктора Балоги, який на той час очолював адміністрацію президента Ющенка. Саме за Гордіївського бориспільські землі зазнали наймасштабнішого розпилу з подальшим розпродажем. У тому ж 2008 році був зі скандалом звільнений з посади, але до кримінального провадження справа так і не дійшла, т. як допомогли великі гроші та зв’язки у владних кабінетах, а Гордієвський став доларовим мільйонером.

Після приходу до влади Януковича Гордієвський став членом та його команди. І вже у 2012 році Гордієвський займає крісло керівника служби автомобільних доріг на Одещині. На посаді керівника дорожньої служби він перебував рівно доти, доки була можливість пиляти гроші, що виділяються на ремонт і обслуговування доріг. А це багатомільйонні грошові потоки. З цієї посади він пішов самостійно після того, як було повністю припинено фінансування цього відомства.