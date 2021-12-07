Известная топ-модель, звезда 1990-х Клаудиа Шиффер впечатлила видом на красной дорожке, где появилась вместе со своим мужем – многих ее внешность очень удивила.
Как передает Politeka.net, пик карьеры эффектной блондинки пришелся на 1990-е годы. Она была одной из первых супермоделей, которые стали известней, чем многие голливудские актеры. Сегодня 51-летняя звезда все реже появляется на публике, но ее выходы на красную дорожку не остаются незамеченными.
На одной из новостных страниц в Инстаграм появилось фото модели с одного из мероприятий. Она засветилась в эффектном платье, которое подчеркнуло ее фигурку.
«Нечастые гости светских вечеринок Клаудия Шиффер и ее муж Мэттью Вон. Супермодели, между прочим, 51 год», - подписали фото авторы аккаунта.
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В комментариях звезде оставили массу приятных слов, но не обошлось без критики внешности. Поклонники обратили внимание, что Шиффер стала выглядеть хуже.
«На втором фото два разных глаза, один больше, и шея шире, чем нижняя часть лица», «У неё косоглазие, простите?», «Фигура как была супер, так и осталась..а лицо конечно постарело», «Всего лишь 51, а выглядит баба немка на 71», «Клава, как же она была мила в молодости, и разница в глазах не так бросалась», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Клаудия Шиффер в белом мини поманила аппетитными формами: "Самая красивая".
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