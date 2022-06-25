Популярная украинская певица и солистка группы KAZKA Александра Зарицкая, которая во время войны выехала за границу, вместе с парнями из коллектива сейчас активно гастролирует по Европе в поддержку Украины. На своей странице Instagram артистка поделилась кадрами после концерта в Чехии.

Как оказалось, Александра вместе со своей группой выступили на большом благотворительном мероприятии в Праге, где приняли участие и другие украинские звезды. Судя по кадрам, Саша вышла на сцену в роскошной пышной вышиванке, которая только подчеркнула ее постройневшую фигуру. Волосы красотки распущены и аккуратно уложены, а на лице яркий сценический макияж.

В подписи к публикации Зарицкая написала: "Благодарна за этих людей, что рядом. Наш благотворительный концерт на @metronomeprague был особенным, потому что было много теплых встреч и одна общая мечта на всех. Друг @alekseev_officiel была рада обнять. А уже завтра 26 июня в 20:00 смотрите трансляцию благотворительного концерта из Праги на @tet_tv".

Поклонники тут же принялись комментировать снимки: "Вы невероятные, любим вас", "Такие теплые фото", "Вы очень красивая", "Какие вы все классные", "Обожаю вас".

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