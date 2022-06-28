Как пишет Politeka.net, Маша Ефросинина активно освещает события в стране на своей странице в Инстаграм, а также поддерживает украинцев, которые пострадали от русской агрессии. Вчера вся страна скорбила после массовых обстрелов оккупантов по мирным и беззащитным жителям.
Множество погибших в нескольких областях взволновали не только украинцев, но и весь мир. По словам телеведущей, это невозможно простить, но сколько за этим будут только наблюдать мировые лидеры?
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Правительство США, в Украине у нас 11 сентября каждый гребаный день! Нет больше времени на разговоры и обещания — нам нужны только системы ПВО и вооружения. Как может весь мир просто стоять и смотреть на это!???#russiaisaterroriststate» - пишет ведущая.
Она представила подборку кадров, на которых видно, как сгорает до тла ТРЦ в Кременчуге, где было более тысячи человек на момент взрыва.
Мы также писали, глава русской православной церкви Кирилл (Владимир Гундяєв) упал во время богослужения в церкви. Он поскользнулся на мраморном полу и упал под пение "Господи, помилуй".
«Господи, не милуй! То ли еще будет, лжец кирилл всея руси, с тобой и со всеми выродками, пособничающими убийству людей!!!» - написала Ефросинина.
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