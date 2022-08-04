Семья популярного украинского певца оказалась в оккупации. В оккупированном Волчанске Харьковской области находятся родные популярного украинского певца Артема Пивоварова.

Об этом он рассказал в интервью телеведущей Маше Ефросининой на YouTube и с болью в голосе признался, что очень волнуется за маму, которая там.

Артем Пивоваров добавил, что очень ценит вклад родных в свое воспитание, которое помогло ему стать таким человеком, каким он сейчас. О том, как мама артиста живет под оккупацией российских захватчиков, он не захотел рассказывать, однако заверил, что каждый день общается с ней.

"У нас у каждого есть за эти 5 месяцев свои истории, связанные с родными и близкими, но ни у кого, скорее всего, нет такой истории и такой сильной связи, как у меня с родителями... Я не знаю, что говорить по этой теме. Я очень переживаю, но мы постоянно на связи", – рассказал Артем Пивоваров.

Его мама-врач с первых дней полномасштабной войны помогала людям, пострадавшим из-за боевых действий. После того, как Волчанск оккупировали, певец избегает обсуждения ситуации в семье для того, чтобы не подвергать родных опасности.

Маша Ефросинина рассказала ему о своем друге, который чувствует беспомощность из-за того, что не может заставить родителей уехать на территорию, подконтрольную Украине. Артем Пивоваров признался, что он тоже так себя чувствует.

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