Когда началось полномасштабное вторжение, у мамы покойно актрисы Русланы Писанки уже была четвертая стадия рака. Ведущая из-за этого очень переживала. Ее муж Игорь Исаков рассказал, что они собрались через 10 минут и уехали. Комментарий прозвучал в интервью для "Сніданку" на 1+1.
Игорь вспомнил, как они спешно бежали в начале марта из дома из пригорода Киева, куда уже заходили войска россиян.
"Собирались очень быстро, почти через 10 минут, потому что узнали, что колонна русских военных должна была проехать мимо нашего села. Три дня ехали на запад Украины. И по дороге решили, что Руслане следует ехать лечиться за границу. Отправили Русю в Германию и через некоторое время мы с тещей вернулись в Киев. Она угасала на глазах", - вспомнил муж Русланы Писанки.
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Игорь Исаков также рассказал, что 4 февраля Руслана Писанка сломала ногу во время представления в Киеве. Поэтому за 5 дней до выезда в подвале любимый снимал швы. Звезде требовалась квалифицированная помощь, поэтому ее отправили в Германию, а Игорь остался с тещей.
Напомним, что Сумская показала грустные кадры прощания с Писанкой и ее мамой.
Как сообщала Politeka, Руслану Писанку и ее маму провожают в последний путь.
Также Politeka писала, что Кравец поделилась воспоминаниями о Писанке, рассказав об их общем кастинге.