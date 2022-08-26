Мама Андрея Беднякова перед смертью больше месяца провела в Мариуполе, где велись жестокие бои. После пережитого стресса она впала в кому, а после умерла.

Как сообщает Politeka.net, 24 августа состоялся праздничный концерт ко Дню Независимости Украины, который почти двое суток на станции метро Майдан Незалежности готовили самые популярные артисты страны.

С речью во время концерта выступил телеведущий "Где логика?" и "Орел и Решка" Андрей Бедняков. Во время выступления он не сдержал слез, рассказывая о родном Мариуполе, который уничтожили россияне.

Андрей Бедняков посвятил эмоциональную речь своим воспоминаниям о родном городе Мариуполь и покойной маме, не выдержавшей оккупации российских захватчиков.

"Садился в поезд и ехал домой, в родной Мариуполь, к маме. И неважно, где я был – на сессии в Харькове, получил ли первые деньги в Киеве. Я всегда хотел эти деньги показать маме. Я садился и ехал. Как и тысячи мариупольцев. Мы ехали по одной дороге. И даже сейчас, когда я закрываю глаза, я вижу эту дорогу", – сказал телеведущий.

Артист закрыл глаза и вспомнил, как любил возвращаться домой на поезде домой, а открыв их, расплакался. Ведь теперь той дороги нет - все разрушено россиянами.

"Когда я открываю глаза, я вижу, что ничего нет. Все уничтожено, кроме воспоминаний. Уничтожены здания, уничтожены жизни", – сказал Андрей Бедняков.

Андрей Бедняков выразил уверенность, что, несмотря на то, что сейчас город временно оккупирован, а его мама трагически погибла, город будет освобожден. Позже он также поблагодарил за то, что видео с ним распространили и поддержали его.

Напомним, Бедняков назвал три причины, почему россияне ненавидят Мариуполь.

Как сообщала Politeka, в семье ведущего "Орла и решки" Беднякова случилась трагедия.

Также Politeka писала, ведущего "Орла и Решка" захейтили россияне, Бедняков дал жесткий ответ.