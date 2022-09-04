Как пишет Politeka.net, Виктория Булитко - известная украинская певица и звезда "Дизель шоу". Знаменитость, как и другие украинские звезды, поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. Виктория настолько активно освещала войну в своем блоге, что даже получила бан в Инстаграме. Но в конечном итоге Виктории удалось вернуть страничку, где за ней следят сотни тысяч фанов. Теперь Виктория постоянно радует украинцев новым контентом.

А в этот раз Булитко поделилась кадрами, где показала свою гитару. Звезда показала ее по частям, а после этого прошлась по струнам, демонстрируя ее звук.

"Моя лю...", - написала Булитко.

Сообщалось, что а своей странице в Instagram Булитко рассказала, как потерпела неудачу во время встречи с 11-летней чемпионкой по шахматам, активно помогающей украинским защитникам.

"Дважды. Дважды проиграла в шашки этой хрупкой девочке. Но не стыдно, потому что Валерия Ежова — чемпионка мира! Но самое главное — она собирает средства на помощь нашим военным. В свои 11 лет она в общей сложности собрала уже почти 100 тысяч гривен! 30 тысяч передала нашему благотворительному «Дизель Фонду». Это просто что-то потрясающее", — рассказала Булитко.

Напомним, в "Дизель шоу" взбудоражили новыми кадрами с Булитко, Глущенко и другими звездами

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