Украинский ведущий, шоумен и звезда "Орел и Решка" Андрей Бедняков поведал о своем отношении к россиянам, которые решительно выступают против войны и поддерживают Украину. Свой комментарий телеведущий дал в интервью автору YouTube-канала "Ходят слухи" Рамине Эсхакзай.

Андрей Бедняков подчеркнул, что мнение "хороший русский - это мертвый русский" не разделяет и поянил, почему.

"Я понял, что этих Z-анутых и V-анутых намного больше, чем я себе думал. Их я ненавижу всех. Про адекватных людей не могу такого сказать. Там есть адекватные люди. Я не из тех, кто говорит, что хороший русский - мертвый русский. Нет, это не моя история. Потому что я лично знаю людей, которые помогают, и которые со мной постоянной на связи. Я не могу говорить кто это, но они есть. И я ощущаю их поддержку", - звезда "Орел и Решка".

Также шоумен и звезда "Орел и Решка" Андрей Бедняков рассказал, зачем ездил в россии после 2014 года. Телеведущий признался, что никогда не сотрудничал с людьми, поддерживающими путина, а за поездки в Москву ему сейчас очень стыдно.

Напомним, ведущий "Орла и решки" Бедняков попытался записаться в ВСУ, но его не взяли.

Как сообщала Politeka, ведущий "Орла и решки" Бедняков со слезами на глазах рассказал о происходящем в родном городе.

Также Politeka писала, ведущий "Орла и решки" Бедняков рассказал, почему работал в рф после 2014 года.