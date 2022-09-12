Как пишет Politeka.net, Даша Квиткова - участница шоу "Холостяк" с Никитой Добрыниным. Участнице удалось победить, после чего пара некоторое время встречалась, а сейчас уже состоит в официальном браке и воспитывает сына Льва. Даша, как и звёздный муж, активно ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.
А в этот раз звезда показала, как выбирает себе наряд, появившись в белых кружевах.
"сегодня никакого черного, но и без каблуков.
что скажете на это барби настроение? да или нет?", - написала Квиткова.
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Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Очень, а откуда белье?", "Какая вы...", "Очень хорошо, прям кайфанула вместе с вами," вам очень подходит", "Супер)) но вам надо трошечкиииииии поправиться))) к тому костюму))) это комплимент", "Даша, какая вы Красотка. форма просто огонь", "только сумочка не нравятся до этого образа, но в целом очень мило и красиво".
Напомним, жена "Холостяка" Добрынина впечатлила видом, прикрывшись букетом
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