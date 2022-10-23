Ведущая Маричка Падалко рассказала о ситуации с отключением электричества и последних, самых обсуждаемых новостях.

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская телеведуща Маричка Падалко рассказала, как Украина снова была под массированным ударом россиян по своей энергетической инфраструктуре.

"Всего по Украине выпустили 36 ракет, большинство из которых сбило ПВО, в частности, 5 ракет, летевших на Киев. Было много веерных отключений, поэтому вчера не смогла выложить пост 🥲 (фото 1 не мое, но довольно демонстративное) держимся" - высказалась Маричка.

Враг, в частности, атаковал Ровенскую область (фото 2), Луцк, Хмельницкую область. Полная карта ударов субботы на фото 3. Чего действительно хотят россияне, они откровенно говорят на своих «ток-шоу» (видео 4).

«Но у них не получится нас сломать. Луцкие власти сообщили о полном уничтожении инфраструктурного объекта, поврежденные дома уже восстанавливают (фото 5)» - рассказала Маричка.

О новостях с фронта. Бахмут остается самой горячей точкой. На Юге оккупанты полностью оставили Чаривне на Чкалово на Херсонщине, а из Берислава эвакуированы офицеры и медперсонал – сообщает Генштаб.

Волонтерская инициатива «Зіграй» призывает украинцев, умеющих вязать, приобщиться к производству маленьких и не очень вещей для ребят на фронте (фото 10).

Напомним, Маричка Падалко раскрыла, как наши воины отражают бесконечные атаки оккупантов.

Также Politeka писала, что Маричка Падалко высказалась о последних ударах оккупантов и их проблемах на границах.

Как Politeka сообщала, звезда "1+1" Падалко показала редкие фото с дочерью-подростком.