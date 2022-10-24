Актриса и телеведущая Лилия Ребрик показала себя, впечатлив видом в красном платье.

Как пишет Politeka.net, Лилия Ребрик - известная украинская актриса театра и кино, а также телеведущая. Звезда замужем за танцором Андреем Диким, с которым познакомилась на "Танцях з зірками". У звездной пары есть двое дочерей - Полина и Диана. Не забывает звезда и об Инстаграм, где активно делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз звезда показала яркий образ в красном платье с открытым плечом.

"Обожаю эту роль. Моя Леди Мильфорд", - написала Лилия под фото.

А до этого Лилия Ребрик поделилась фотографией, где позировала в автомобиле.

"Нет сил комментировать вчерашние речи и цирк у бункера в Кремле. Как где-то подшутили, видимо, «легендарную» речь писали всем подъездом. Такой солянки бессмысленно-абсурдных мыслей в истории, пожалуй, и не было!

Но я не хочу о нем! Я думаю о наших на Лимане! Пусть им все удастся! Давайте всю свою энергию лучше туда!", - написала Лилия под фото.

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