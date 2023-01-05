Наталка Денисенко призналась, что после Нового года плохо себя чувствовала. Знаменитость даже считала, что заболеет, потому купила себе подарок, который поможет.

Украинская актриса и звезда сериала "Кріпосна" Наталка Денисенко показала, каким подарком порадовала себя на Новый год. Знаменитость купила вещь, которая полезна для физического и ментального здоровья. Об этом знаменитость детальнее рассказала на рассказала в Инстаграм-Сториз.

В частности, артистка подарила себе дощечки с гвоздями и даже успела на них постоять 12 минут.

"Очень долго настраивалась. Все-таки стала на 12 минут. Я уже знала, что это за боль и как с ней работать, поэтому было немного легче, чем впервые", — поделилась актриса Наталка Денисенко.

Наталка призналась, что после Нового года плохо себя чувствовала. Знаменитость даже считала, что заболеет. В частности, у артисты было немало утомительных дел перед праздниками. Тем временем в новогоднюю ночь Наталка вместе с семьей испытала стресс, ведь рядом с ними сбивали ракеты.

"Вчера было очень плохо. Я лежала весь день, слушала практики… Я ожидала, что заболею, потому что очень устала перед Новым годом, много было ответственности: за сыночка, за посылки для ребят на передовую, за переезд. И финальная капля – это стресс, который мы пережили в новогоднюю ночь. У нас дрожали окна, звуки были такие сильные... Только тогда, когда мой папа вышел на улицу и увидел, что вдали минуснули ракету, мы поняли, что возле нас работает ПВО", — рассказала Наталка Денисенко.

Напомним, что расстроенная звезда "Крепостной" Денисенко пожаловалась своей куме Мишиной на неприятность.

Как сообщала Politeka, Денисенко призналась, что помогает унять негативные эмоции пока муж служит.

Также Politeka писала, что Денисенко раскрыла свой заработок блогера, эксклюзивные данные.