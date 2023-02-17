Как пишет Politeka.net, один из бойцов Днепропетровской бригады решил показать, как украинские защитники ночуют на фронте. Кадры решила опубликовать "Днепровская панорама" в Фейсбук.
"Доброе утро, Украина!!!
Вот так в лучшем случае ночует воин ВСУ на нуле. Это и окоп вести бой, и твое укрытие от обстрелов, и спальное место на открытом воздухе. Две ночи было до -14.
Слава ВСУ!!", - передали слова защитника в публикации.
Вручение повестки едва не закончилось трагедией на Ровенщине: "Схватил косу и..."
Пропали 6-летняя Злата и 7-летняя Марианна, фото и приметы: ушли из школы и не вернулись домой
"Десять дней подождали, а дальше…": на Тернопольщине чиновник уехал за границу по работе и отказался возвращаться
Пока люди спали: россияне ударили ракетами по жилым домам, вспыхнули пожары
Четырем воспитателям детсада в Киеве грозит до десяти лет лишения свободы: в чем их обвиняют
Украинцы поставили более тысячи лайков и написали комментарии:
"Боже, какой ужас! Родные, берегите себя и возвращайтесь живыми с Победой! Вас любят и ждут родные!";
"Господи спаси и сохрани наших защитников и Украину";
"Да хранит вас Господь Бог и обогревает теплом наших молитв";
"Родные наши воиныы. Вы наша надежда и опора Спаси и сохрани Вас Господь, а мы каждый день будем молиться, чтобы каждый наш защитник вернулся живым к своим родным";
"Спасибо, вам наши родные! Мы вам очень сочувствуем и без слез на такое не глянешь. Но ведь холод проходит сквозь все. Умоляем, Господи, помоги нашим воинам одолеть оккупанта, чтобы они остались живы и невредимы".
Напомним, мужчина отправил бывшую жену на тот свет, а сам отправился под домашний арест: детали произошедшего на Днепропетровщине
А еще Politeka сообщала, что в Днепре ухитрились украсть целое предприятие: как такое возможно
Также Politeka писала, что в Днепре "уберут" улицу 8 марта и не только: как хотят переименовать десятки топонимов