Украинские герои решили из Днепропетровщины решили показать, в каких условиях находятся на передовой, поделившись фотографиями.

Как пишет Politeka.net, один из бойцов Днепропетровской бригады решил показать, как украинские защитники ночуют на фронте. Кадры решила опубликовать "Днепровская панорама" в Фейсбук.

"Доброе утро, Украина!!!

Вот так в лучшем случае ночует воин ВСУ на нуле. Это и окоп вести бой, и твое укрытие от обстрелов, и спальное место на открытом воздухе. Две ночи было до -14.

Слава ВСУ!!", - передали слова защитника в публикации.

Украинцы поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Боже, какой ужас! Родные, берегите себя и возвращайтесь живыми с Победой! Вас любят и ждут родные!";

"Господи спаси и сохрани наших защитников и Украину";

"Да хранит вас Господь Бог и обогревает теплом наших молитв";

"Родные наши воиныы. Вы наша надежда и опора Спаси и сохрани Вас Господь, а мы каждый день будем молиться, чтобы каждый наш защитник вернулся живым к своим родным";

"Спасибо, вам наши родные! Мы вам очень сочувствуем и без слез на такое не глянешь. Но ведь холод проходит сквозь все. Умоляем, Господи, помоги нашим воинам одолеть оккупанта, чтобы они остались живы и невредимы".

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