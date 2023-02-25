Как пишет Politeka.net, Оля Фреймут - известная украинская телеведущая, которая стала известной благодаря утреннему шоу, а потом стала звездой авторского шоу "Ревизор". У Оли есть дочь Злата Митчелл, которую она родила от британца Нила. Сейчас Фреймут замужем за Владимиром Локотко, от которого роидала еще двоих детей - Евдокию и Валерия. Старшая дочь Злата выросла уже настоящей красоткой и учится в Лос-Анджелесе. Не забывает Митчелл и об Инстаграм, где в этот раз решила поздравить маму с днём рождения.
"С днём рождения моя жизнь. Наставник и родственная душа Оля Фреймут. Я всегда благодарна тебе за то, как ты меня воспитала. Люблю тебя больше, чем кто-либо когда-либо, мама", - написала Злата в публикации и показала фото молодой мамы.
"Спасибо, что доверяла мне всю мою жизнь и показывала мне своим примером, насколько могущественными могут быть воображение и искусство", - продолжила Злата в публикации и показала, где она еще совсем маленькой была рядом с мамой.
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"Крупнейшая икона украинской поп-культуры, и вы мне никогда не докажете обратного", - написала Митчелл и показала свою маму уже одну в стильном образе.
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