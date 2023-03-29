Как пишет Politeka.net, Евгений Клопотенко часто делится вкусными рецептами в Инстаграм и этот раз не был исключением.

Клопотенко описал идеальное сочетание итальянских ньоки с украинской свеклой, которое порадует глаз и доставит гастрономическое блаженство. Он также поделился рецептом этого блюда, которое легко приготовить дома.

Для приготовления свекольных ньоки необходимо отварить две картофелины и размять их в пюре. Отварить свеклу и измельчить ее блендером (100 г свеклы нужно для этого рецепта). Затем смешать картофельное пюре с свекольным, добавить яйцо, 250 г муки и щепотку соли. Тесто замесить, используя еще немного муки, если потребуется.

Тонкое тесто раскатать и вырезать кружки при помощи стакана. На каждый кружок положить небольшой кубик творога, завернуть тесто и сформировать шарики. Варить в кипятке 5-8 минут, затем добавить 50 г сливочного масла. Посыпать готовое блюдо тертым творогом. Для начинки и посыпки можно использовать 1 пачку сыра.

"Предупреждаю: готовьте сразу большую порцию. Если кто-то увидит, как вкусно вы поедаете свекольные ньоки — точно придется делиться" - говорит повар.

Напомним, Клопотенко дал рецепт сочной домашней шаурмы.

Как сообщала Politeka, Клопотенко показал рецепт легкого куриного рулета с орехами и черносливом.

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