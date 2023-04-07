Она заметила, что порой кажется, что не она сама выбирает места, а они выбирают ее. Певица описала, как она купила билет в середине ночи, оставила несколько дней на доделывание работы и затем вошла в вагон.

Когда она проснулась на следующее утро, она почувствовала, как жизнь за окном дышит и живет своей жизнью. Чашка чая или кофе казалась ей самой вкусной, она прикасалась ко всему и говорила с каждой неотъемлемой составляющей уюта, присущего только этому месту.

Для Даши это была чья-то мечта, которая позволила ей побыть здесь и забыться на миг, но не нырять в обыденность города и людей. Она остановилась, прислушалась к тишине и насладилась моментом в полной мере.

«Шапка – огонь!); Ты хорошая 😍🔥; Даша, зачем вам тот Киев (суматоха). Лучше провинция и покой. Пока мы навалим лаптеногим); Это шапка такая вьющаяся на голове?; Даша, какая же вы красивая» - пишут в сети.

Ранее Даша Астафьева объяснила, что радуется тому, как быстро исчезает такая вот шароварщина из культурного пространства Украины.

Напомним, что Астафьева избавилась от образа раскованной певицы и впечатлила новым увлечением.

Как сообщала Politeka, Даша Астафьева откровенно рассказала украинцам о своей новой работе.

Также Politeka писала, что Астафьева похвасталась романтичным отдыхом и без поездок заграницу.