Популярные украинские артисты Артем Пивоваров и NK (настоящее имя - Настя Каменских) записали общую песню. Но в отсутсвии артистки, Артем спел песню в неожиданном тандеме.

Популярные украинские артисты Артем Пивоваров и NK (настоящее имя - Настя Каменских) несколько месяцев назад создали коллаборацию и выпустили песню "Там у тополі". Для песни были использованы строки поэта Павла Тычины. На своей странице в Инстаграм исполнитель опубликовал фрагмент видео с новой версией этой песни.



Судя по кадрам Артем Пивоваров стал приглашенным гостем в студию "Наше Радіо". Его попросили исполнить одну из композиций, которые тот исполняет. Артист выбрал песню "Там у тополі". Но на этот раз вместо Насти Каменских с ним спел мужской хор. Благодаря этому песня зазвучала совсем по-другому. Судя по довольной улыбке артиста этот вариант ему тоже понравился.

"ТАМ У ТОПОЛІ (NEW VERSION)", - коротко подписал Артем Пивоваров соответствующее видео.

В комментариях многие пользователи сети хвалили артиста за эксперимет. Обращали также внимание на его живую мимику и старания во время исполнения композиции:

"Браво! Ох, эти эмоции", "Как это круто звучит", "Ох эта мимика и эмоции, невероятно", "Очень сильно и мощно. А эти эмоции это невероятно", "Вы просто самый яркий представитель несгибаемых украинцев! Солнце нашей эстрады! Силы Вам и вдохновение каждый день и всегда ждем Ваших песен с бешеной энергетикой".

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