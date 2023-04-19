Популярные украинские артисты Артем Пивоваров и NK (настоящее имя - Настя Каменских) несколько месяцев назад создали коллаборацию и выпустили песню "Там у тополі". Для песни были использованы строки поэта Павла Тычины. На своей странице в Инстаграм исполнитель опубликовал фрагмент видео с новой версией этой песни.
Судя по кадрам Артем Пивоваров стал приглашенным гостем в студию "Наше Радіо". Его попросили исполнить одну из композиций, которые тот исполняет. Артист выбрал песню "Там у тополі". Но на этот раз вместо Насти Каменских с ним спел мужской хор. Благодаря этому песня зазвучала совсем по-другому. Судя по довольной улыбке артиста этот вариант ему тоже понравился.
"ТАМ У ТОПОЛІ (NEW VERSION)", - коротко подписал Артем Пивоваров соответствующее видео.
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В комментариях многие пользователи сети хвалили артиста за эксперимет. Обращали также внимание на его живую мимику и старания во время исполнения композиции:
"Браво! Ох, эти эмоции", "Как это круто звучит", "Ох эта мимика и эмоции, невероятно", "Очень сильно и мощно. А эти эмоции это невероятно", "Вы просто самый яркий представитель несгибаемых украинцев! Солнце нашей эстрады! Силы Вам и вдохновение каждый день и всегда ждем Ваших песен с бешеной энергетикой".
Напомним, что Артем Пивоваров в кругу детей удивил уроком истории, украинцы в восторге.
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