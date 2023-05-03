Популярная украинская певица Светлана Лобода, которая после начала войны полностью прекратила деятельность в россии и заявила о своей проукраинской позиции, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила видео своих грандиозных концертов в Германии и сообщила о завершении тура по этой стране.

Как оказалось, за последнее время Светлана объехала 9 городов Германии и собрала десятки тысяч зрителей на своих концертах. По словам артистки, она получила миллионы слов благодарности, любви и поддержки в этом туре. И рассказала, куда отправляется дальше. Судя по видео, концерты действительно были грандиозными, а зрители остались довольны.

В подписи к публикации Лобода написала: "9 городов, сотни километров, почти 20 000 зрителей и миллионы слов благодарности, любви и поддержки. Это было незабываемо, Германия! Спасибо каждому, кто наполнил свое сердце моей музыкой и разделил моменты счастья на концертах. Вы – моя сила, гордость... моё вдохновение. До встречи".

Пользователи не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:

"Вы невероятная! Спасибо за яркое шоу, за ваши песни, за невероятную атмосферу и эмоции!".

"Спасибо за Нюрнберг. Это было незабываемо".

"Спасибо, Света. Море энергетики. Ты лучшая! Слава Украине!".

"Светлана, большое спасибо! Это было действительно невероятно! Вы крутая".

"Спасибо Вам за подаренные эмоции".

"Приезжайте еще. Мы всегда рады и благодарны за Ваше творчество".

"Была вчера на концерте, получила классные эмоции. Вы невероятно талантлива. Это было крутое шоу, не просто концерт".

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