На снятом видео можно увидеть не только украинских защитников, и их военную базу, но трогательное общение музыканта Артема Пивоварова с одним из военных.

Украинский артист Артем Пивоваров вместе со своей командой приехал поддержать украинских защитников. В частности, команда благотворительного фонда "Я повертаюсь знов додому" снова в Донецкой области. Артист Артем Пивоваров поделился в Инстаграм видео со своей встречи с защитниками.

Артем Пивоваров показал, что спит вместе с другими военными в казарме. Ему выделили место на двухъярусной кровати. К тому же волонтеры и другие музыканты также ночевали там. Военные угостили своих нежданных гостей типично украинским ужином: гречневой кашей и консервированным лечо. Артем Пивоваров признался, что было очень вкусно.

На снятом видео можно увидеть не только украинских защитников, и их военную базу, но трогательное общение музыканта с одним из военных. В частности, Артем Пивоваров получил от солдата нашивку, а исполнитель в ответ дал ему свой волонтерский значок на память.

В комментариях под видео, пользователи сети благодарили Артема Пивоварова за все, что он делает. К тому же многие отмечали, насколько важно сейчас поддерживать украинских защитников:

"Известный человек во всем мире, уминает гречку с лечо, браво! Даже тепло на душе", "Слезы на глазах. Спасибо за помощь нашим вооруженным силам", "Талант это очень круто, но простота, искренность и человечность это настоящий дар. У вас отличное воспитание и достойные жизненные ценности".

Последние дни Украины:

Напомним, что Артем Пивоваров в кругу детей удивил уроком истории, украинцы в восторге.

Как сообщала Politeka, Артем Пивоваров эмоционально отреагировал на освобождение родного города.

Также Politeka писала, что Артем Пивоваров после премьеры с Поляковой удивил откровением.