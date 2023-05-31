Илона Гвоздева из "Танців з зірками" поделилась ощущениями после ракетного обстрела. Звезда опубликовала пост в своем Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами.

"Сегодня за рулем ехала с ощущением постоянного волнения и в голове был один вопрос!

– «Куда и как быстро оказаться в укрытии во время тревоги и где оставить авто?» Если у меня будет всего-навсего 5 мин?

Вчера я вернулась из Львова и знаете, там вообще не чувствуется ужас и террор, который есть в других городах Украины. Конечно, прекрасно, что где-то в нашей стране есть более-менее спокойные города, где можно выдохнуть, отдохнуть и перезагрузиться", - написала Илона Гвоздева из "Танців з зірками".

"Конечно, продолжать жить надо, но каждый день спрашивайте себя, что именно вы делаете для страны и помогаете ли победить!", - подытожила Илона Гвоздева из "Танців з зірками" в публикации.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии Илоне Гвоздевой из "Танців з зірками":

"Надо было во Львове зайти на «Марсовое поле», в Гарнизонный храм, где каждый день хоронят и провожают в последний путь Героев со Львовщины, тогда не было бы глупых разговоров, что во Львове не чувствуется",

"Илона вам наверняка так кажется, что нам здесь так весело. В моем селе где проживают родители, мопеды летают последний месяц как комары, а за ними наше ПВО и авиация",

"Не надо рассказывать, что во Львове не ощущается весь ужас войны, если Вы находились на тусовках, то аналогично и в Киеве и в Днепре, Одессе тоже на таких сборищах не почувствуете".

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